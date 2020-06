El 63% de los usuarios de los albergues eventuales por el Covid-19 lleva más de tres años en la calle

Un 63% de las personas que pernoctaron en los albergues de Raíña da Paz (Salcedo) y el Pabellón Multiusos de A Xunqueira durante el estado de alarma lleva más de tres años viviendo en la calle y un 19% entre uno y tres años. Así lo refleja la memoria de actividad elaborada por la Concellería de Benestar Social sobre los 76 días que los centros de acogida provisionales permanecieron abiertos y en los que se atendió a 58 usuarios con una media de edad de 46 años (teniendo 72 años el de más edad y 19 el más joven), 52 de ellos hombres y 6 mujeres, con una media por persona de 33 días alojados (hubo cuatro que estuvieron los 76).

La responsable del departamento municipal, Paloma Castro, subraya la importancia que estos albergues tuvieron durante la crisis sanitaria del covid-19, destacando que solo el 28% del total de usuarios venía derivado de los centros de Cáritas y San Vicente de Paúl, "lo que significa que la mayor parte, un 72%, son ciudadanos que no suelen acudir a los recursos creados para cubrir sus necesidades y, por lo tanto, que estos albergues fueron capaces de llegar a ellos en una situación de máxima necesidad". No obstante, los albergues tuvieron derivaciones de otros recursos sociales y sanitarios, como los centros hospitalarios de la ciudad o la Unidad Asistencial de Drogodependencias.

Paloma Castro recuerda que su apertura se produjo por la excepcional situación motivada por la pandemia del covid-19, que obligó a cerrar las instalaciones de Cáritas y de Calor y Café, con la finalidad de garantizar que las personas sin hogar cumplieran con el confinamiento decretado a nivel nacional. El 17 de marzo se habilitó el albergue provisional de Raíña da Paz, cedido por la Diócesis de Santiago y gestionado por Cáritas y San Vicente de Paúl en colaboración con el comedor de San Francisco y bajo la coordinación del Concello (que contrató los servicios de seguridad, limpieza y lavandería).

Puesto que las instalaciones de Raíña da Paz no podían acoger a más usuarios, el Concello abrió el día 8 de abril el Pabellón Multiusos, que fue preparado para funcionar como albergue por el personal del Servicio de Deportes. La Concejalía de Benestar Social corrió con los gastos de seguridad y limpieza y contrató para su gestión a la Cruz Roja, cuyo voluntariado desempeñó una gran labor en la programación de actividad de ocio.

El domingo 10 de mayo, al avanzar en las fases de desescalada, se procedió a la unificación de albergues, trasladando a todos los usuarios de Raíña da Paz al Pabellón da Xunqueira. La alimentación fue cubierta por el comedor de San Francisco en lo que se refiere a las comidas y por Cáritas en las cenas y días festivos. Los desayunos fueron prestados por el Concello gracias a un donativo de alimentos de Supermercados Froiz, mientras que las necesidades de ropa fueron atendidas por Cáritas y los gastos de farmacia por Cáritas y Cruz Roja. San Vicente Paúl también colaboró en la alimentación.

Cuando el albergue cerró sus puertas estaban usando este recurso 23 personas, de las que 16 fueron derivadas a los albergues de Cáritas y de Calor y Café, que abrieron al 50% de su capacidad. El resto de usuarios alquilaron pensiones y habitaciones en pisos compartidos o regresaron a sus lugares de origen.

Según sostiene Paloma Castro, "el trabajo con los más vulnerables no finalizó con el cierre del albergue", ya que "la excelente coordinación de todas las entidades participantes creó canales que repercutirán en la mejora de las oportunidades de las personas usuarias" y permitió efectuar entrevistas sociales con todos ellos "para valorar a sus necesidades y seguir adelante con los avances realizados".

Procedencias

La memoria de los Servicios Sociales pone de manifiesto que un 33% de los usuarios de los dos albergues provisionales fueron extranjeros, procedentes de países como Italia, Portugal, o Rumanía, así como del continente africano. Una encuesta llevada a cabo con la participación de 27 personas usuarias reflejó que un 52% están solteros y el 33% separados, el 100% despedidos, el 50% viven de la mendicidad, el 21% percibe alguna prestación social (como la Risga), el 19% cobra una pensión (no contributiva, de invalidez) y un 10% recibe ayuda de su contorno familiar.

Un 32% de los encuestados manifiesta que no tiene ningún problema de salud, el 27% tiene aficiones como diabetes o hipertensión, el 17% indica que presenta problemas con el alcohol y el 7% con otras drogas y un 17% sufre problemas mentales. Las malas condiciones de salud de esta población se puso de manifiesto en que, durante los 76 días nos estuvieron abiertos los albergues, se tuvo que llamar casi una treintena de veces al 061.

En el campo sanitario, un 40% no toma la medicación prescrita para tratar sus patologías y un 32% de los usuarios no dispone de tarjeta sanitaria. Un 25% manifestaron que habían sido víctimas de algún delito por estar en la calle (robo, agresión, etc.).