Domínguez evalúa el año de mandato de Lores: "La nota es la de no presentado"

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, hizo ayer balance del primer año desde las últimas elecciones municipales. En su intervención, Domínguez ha criticado con dureza "la absoluta desaparición de Lores durante esta pandemia". Para el portavoz conservador "el alcalde no ha sabido gestionar esta crisis, ni ha sabido aprovechar la buena disposición de la oposición para hacer un frente común para trabajar en la recuperación. Ha votado en contra de la creación de una comisión de la reconstrucción. No ha querido tomar ninguna medida económica para paliar la enorme crisis que presenta ahora el comercio de Pontevedra".

En buena parte de su comparecencia, Domínguez ha enumerado ejemplos de "cómo Lores ha dejado abandonada a muchísima gente durante la pandemia, algo que personalmente me da mucha pena".

Subraya el concejal popular que "cuando abogábamos por no cobrar la tasa de veladores, Lores decía que no y no hacía nada. Cuando solicitábamos la reducción del impuesto de basuras, Lores decía no y no hacía nada. Cuando pedimos un incremento significativo para las partidas sociales, Lores dice no y no hace nada". "Es decepcionante la actitud de Lores durante la pandemia. Es tristísimo cómo ha tratado al comercio, a la hostelería y a los autónomos durante la pandemia. Cuando más necesitaban al alcalde, Lores les ha fallado".

Domínguez ha asegurado que la "desaparición de Lores durante esta pandemia, es sin duda, un punto de inflexión en su mandato. Si me piden que le dé una a nota al alcalde para este mandato, no puede ser otra que la de no presentado. Lores no se ha presentado para resolver los problemas que encara ahora mismo esta ciudad, tampoco cuando Pontevedra se ha enfrentado a una pandemia con unas consecuencias económicas gravísimas. Ver cómo actúan otros alcaldes de otras ciudades, y como actúa Lores? Me da mucha pena. Pontevedra no se merece un alcalde que ha estado desaparecido".

Sobre el gobierno local, formado por BNG y PSOE, Domínguez afirma que "está más que acreditado que en realidad hay dos gobiernos, independientes, que no se comunican entre ellos, que no se llevan bien entre ellos y que gobiernan de formas separadas. Lo único que han hecho ha sido repartir las competencias, pero gobernando separados".

Para ejemplificar la situación, el popular se ha valido de la no participación de Lores "en la única medida que ha tomado el Concello durante la pandemia", y resalta que "Pontelovers es una medida estética. Como campaña es insuficiente y el Concello debe ir mucho más allá".

Presupuestos

Otra de las muestras es que no lograsen aprobar los presupuestos hasta marzo, "debido a desavenencias entre los dos partidos". Para Domínguez, "la gestión del Concello es pésima. Hemos incumplido el techo de gasto y este Concello debe hacer un estudio económico financiero, por no cuidar las cuentas públicas. Ahora seremos tutelados por Hacienda y por la Xunta. Además, se ha dudado sobre la capacidad de poder pagar las nóminas de los funcionarios".

En la valoración que hace del área social, señala que Pontevedra sigue siendo de los "últimos concellos en gasto social por habitante y eso a pesar del incremento de las necesidades, no se ha aumentado de forma evidente las partidas presupuestarias, y cuando se ha hecho, ha sido de forma escasísima".

El popular también ha afirmado que el organismo local "continúa con su política machista, al permitir que los cuatro directores generales sean hombres", algo que "contradice cualquier política de género mínimamente lógica. Dar a dedo cuatro direcciones generales a cuatro hombres continúa siendo vergonzoso".

Por último, Domínguez ha querido agradecer a todos los concejales del PP de Pontevedra su trabajo y dedicación. "Somos de largo el partido que más mociones ha presentado en el pleno de Pontevedra, más de 40, de todos los ámbitos: conciliación e igualdad, economía y promoción, mantenimiento de la ciudad, propuestas sobre el sistema de basura e incluso sobre el tráfico en la ciudad".