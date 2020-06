El Concello acusa a la Xunta de "boicotear" la organización de ludotecas de verano

El edil de Educación Agustín "Tino" Fernández acusa a la Xunta de Galicia de "boicotear" la organización de las ludotecas de verano en Pontevedra. El concejal y la Federación de Nais e Pais de Alumnos (Fanpa) denuncian que la Jefatura Territorial de Educación no decidirá "hasta la última semana de junio" si el programa, que comenzaría el 1 de julio, se puede o no realizar.

El edil socialista muestra su malestar ante las "trabas" que "el PP está presentando para el empleo de los centros educativos" y afirma que "si hay un año en el que es necesario hacer ludotecas, es este" .

El edil explica que el esfuerzo de la Fanpa para elaborar un protocolo de prevención contra el covid-19 y permitir que Pontevedra sea uno de los pocos ayuntamientos del entorno en los que se puedan celebrar ludotecas de verano está siendo "boicoteado y torpedeado por las constantes trabas y la incertidumbre que transmite la Xunta". La propia Fanpa transmitió al concejal su malestar porque el "gobierno popular" no vaya a comunicar "hasta la última semana de junio, cuando finalice el estado de alarma, su decisión sobre si el programa se puede o no desarrollar". Para el edil socialista "resulta bochornoso que el PP no solo protagonice una auténtica dejación de funciones en una materia tan esencial como la Educación, sino que también se dedique ahora a poner palos en las ruedas de la Fanpa para impedir que se celebren las ludotecas", cuando el plazo está próximo.

Educación

Por su parte, la Jefatura Territorial de Educación de Pontevedra aseguró ayer a través de un comunicado que no ha recibido solicitud alguna desde el Concello de Pontevedra para la puesta en marcha de dichas actividades.