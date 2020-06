El PP de Poio critica que el alcalde continúe "sin ganas"

El PP de Poio, tras conocer la jubilación del alcalde Luciano Sobral, "que se mantendrá nominalmente en la alcaldía", critica que "deje en herencia" su sueldo a Marga Caldas, y lamenta que "los vecinos de Poio tengan que aguantar 3 años mas de un alcalde sin ganas, proyecto ni ilusión" que "sabe que su continuidad es mala para Poio" pero no deja la alcaldía "porque piensa que cualquier alternativa sería aún peor".

La concejal del PP Rocío Cochón lamentó que esta maniobra de Sobral "que se jubila pero no se retira, que ni arre ni so, deja en muy mal lugar a todos sus compañeros de gobierno, porque Sobral no se fía ni de la capacidad de sus concejales, ni de la lealtad de sus socios", afirma.