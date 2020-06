Moraña celebrará la Festa do Carneiro ao Espeto, pero sin la comida popular

El gobierno local de Moraña acordó mantener la celebración de la 51ª Festa do Carneiro ao Espeto, aunque en esta ocasión tendrá un formato diferente y desarrollará todas sus actividades con la "máxima seguridad sanitaria" por la crisis del coronavirus, por lo que ha decidido la supresión de la multitudinaria comida popular en la Carballeira de Santa Lucía, que suele reunir a 3.500 personas.

La alcaldesa, Luisa Piñeiro, tras reunirse con el resto del ejecutivo local, explicó que esta edición, cuyo día grande se mantiene fijado para el domingo 26 de julio, va a contener actividades diversas y para todos los públicos durante todo el mes, "pero respetando de manera estricta y escrupulosa todos los protocolos de salud y con un formato eminentemente familiar y vecinal, y siempre que no se produzca ningún rebrote que no deseamos en las próximas semanas, ya que en cuyo caso se anularía todo".

"Vamos a intentar mantener una programación lo más similar posible a la de años anteriores para que el Carneiro siga siendo el gran embajador de Moraña y para que todo nuestro tejido comercial, hostelero y económico pueda acelerar su recuperación, pero en esta ocasión el principal y único criterio es el sanitario, no el festivo, y por eso ya anunciamos que la comida en la carballeira no va a poder celebrarse, que es algo que lamentamos, pero vamos a ser prudentes y responsables", explicó la regidora, que en todo caso anunció que, si no hay percance, sí habrá el tradicional asado de carneros al aire libre para que los vecinos puedan degustar el plato estrella y en los próximos días se decidirán las distintas opciones.

Piñeiro también comentó que, además del carnero y el vecindario, el tercer gran eje de esta edición especial será el sector de la hostelería y la restauración de Moraña, ya que se reforzará la tradicional colaboración con el mismo con el objetivo de ayudarlo a impulsar la reactivación y la recuperación tras dos meses muy complicados.