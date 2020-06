Lores exige en la Fegamp que la Xunta asuma la seguridad sanitaria el 12-J

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, participó en una reunión extraordinaria y por videoconferencia de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), a la que estaban invitados a los miembros del comité ejecutivo de la Federación, así como los regidores de las 7 grandes ciudades gallegas y los responsables de las Diputaciones provinciales.

El encuentro tenía como punto único de la orden del día abordar el protocolo de seguridad pública presentado hace escasos días por la Xunta de Galicia, a través del vicepresidente Alfonso Rueda, para la cita electoral del próximo 12 de julio, y las implicaciones que tendrá de cara a los ayuntamientos.

Fernández Lores dijo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo "fue el encargado de convocar las elecciones autonómicas, sin el respaldo del resto de fuerzas políticas, y tiene el deber de garantizar la seguridad de todos los gallegos y gallegas el 12 de julio, y no desviar esa responsabilidad a los ayuntamientos, que no tenemos competencia ni posibilidades materiales ni personales de poder cumplirlas". De hecho, Lores indicó que "Feijoo no puede hacer una convocatoria electoral, y después echarle la culpa a los ayuntamientos de una decisión que tomaron solo ellos".

Defendió que debe ser el Gobierno gallego quien, además de fijar cual debe ser el protocolo sanitario de la cita electoral, debe asumir los costes económicos de su puesta en marcha, aportando los medios tanto personales como materiales para poder realizarlo.