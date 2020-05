Sanxenxo prueba en Silgar un sistema de control de aforos en las playas con drones

La empresa viguesa Itera, en colaboración con la Universidad de Vigo, realizó en la mañana de ayer una demostración sobre el control de aforo de playas en el arenal de Silgar.

El alcalde, Telmo Martín, junto a varios ediles del gobierno, acudieron a la presentación en la que se explicó el sistema de inteligencia artificial empleado para medir la capacidad. "A nosa obriga é coñecer as distintas posibilidades para o control de aforo e esta proposta nos permite coñecer "in situ" este sistema que é moi interesante. Nos caso de Silgar co plan de cuadrículas non será necesario, pero existen outros areais para os que estamos analizando diversas alternativas, ademais dos drons", asegura el alcalde.

El sistema consiste en la colocación de cámaras en distintos puntos de la playa de las que se extraen imágenes y, a través de ellas, con algoritmos y cálculos estadísticos se determina la situación del aforo de la playa en un determinado momento. Las imágenes se suben luego a una plataforma para poder saber cada cierto tiempo el estado de la playa. "En ningún caso se identifica a personas y las imágenes no se almacenan. Se borran periódicamente", explicó Lorena Rosende, una de las responsables de la empresa.

De la automoción a la playa

La empresa, que hasta ahora trabajaba con la industria eléctrica y de automoción, ha puesto en marcha a raíz del Covid 19 este sistema con el que cuenta con la colaboración del profesor de la Universidad de Vigo, Fernando Martín, experto en Inteligencia Artificial y autor de un proyecto que permite poder descartar sobre la marcha las distintas especies capturadas en la pesca de arrastre. "Con nuestra aportación tratamos de arrojar luz sobre un problema que hasta el momento no se había planteado. Nuestro contacto con libros y proyectos nos permiten conocer técnicas y aportar ideas", señaló Martín.