Pontevedra reformula sus fiestas: sin eventos con multitudes y más de diez escenarios por los barrios

"En Pontevedra vai a haber festas de verán, sen ningunha dúbida".Así se expresaba ayer la concejala de Fiestas de Pontevedra, Carme da Silva a la hora de anunciar que los pontevedreses y pontevedresas podrán disfrutar de las fiestas pero lo harán de manera radicalmente distinta a otros años. Habrá que despedirse, solo por este verano, de los grandes conciertos de la Semana Grande de la Peregrina así como de otros actos multitudinarios. Habrá una intensa actividad cultural, de ocio y festiva, pero se hará reformulando toda la programación con el objetivo de evitar las grandes aglomeraciones y cumplir las medidas de seguridad para impedir rebrotes de la pandemia de la Covid-19.

Da Silva confirmó que esta será la prioridad del Concello de Pontevedra a la hora de programar la actividad festiva veraniega: no "echar por tierra" todo el esfuerzo y sacrificio personal y económico realizado por la sociedad a lo largo de estos últimos dos meses para frenar la expansión del virus. Con todo, desde el concello creen que "unha cousa é que non se poidan celebrar no seu formato habitual e outra cousa é que non haxa festas". Para ello, se reformulará toda la programación para que haya actividades pero de forma segura. Así, los tres grandes escenarios que se instalaban en la ciudad serán sustituidos por otros muchos, más pequeños, ubicados en los distintos barrios de la ciudad. Para ello, el Concello ha estado analizando y aforando más de una decena de espacios en los distintos puntos del municipio en los que se instalarán estos escenarios que albergarán espectáculos simultáneos en toda la ciudad para evitar las aglomeraciones y que se mantengan las distancias de seguridad. La concejala confirmó que no serán espacios cerrados herméticamente, pero sí que se controlará el aforo a los mismos, así como los flujos de circulación separados de entrada y salida y que también habrá que tomar medidas higiénicas (habrá dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada) para poder acceder. El Concello trabaja con la posibilidad de que las normas que tengan que cumplir sean las establecidas para la Fase III de la desescalada o la Fase tres "relajada". Es decir, actuaciones al aire libre, sentados y con distancia de seguridad.

La concejala citó algunos de los puntos que contarán con estos escenarios y que ya han sido medidos: Monte Porreiro, O Burgo, Barcelos, San Antoniño, Campolongo, Eduardo Pondal, el Gafos, la Alameda, la plaza de España o A Ferrería.

En cuanto al contenido de la programación, señala que el departamento de Cultura todavía está trabajando para cerrarla y resaltó el importante esfuerzo del personal municipal y del sector cultural para rediseñar toda esta programación en apenas semanas.

En cualquier caso, subrayó que se va a priorizar la contratación de artistas y grupos de Pontevedra y su entorno, así como gallegos. El objetivo en este caso es doble: evitar largos desplazamientos desde otros puntos del Estado o del extranjero para los artistas y técnicos por las restricciones de movilidad y colaborar en la inyección de liquidez en la economía local.

Sobre la posibilidad de instalar las atracciones de los feriantes, Da Silva no lo descartó pero sí reconoce que con las restricciones actuales sería complicado debido a las aglomeraciones que se producen, por lo que ahora mismo lo ve "improbable", al igual que las verbenas. En ambos casos se está a la espera de los protocolos que establezcan las autoridades sanitarias (en este supuesto la Consellería de Sanidade en cuanto finalice la Fase III) para regular todas estas actividades.

Feira Franca

Da Silva fue clara al respecto de que no va a haber grandes eventos multitudinarios, pero sí insistió que la programación será "igualmente potente" con estas actividades más pequeñas y simultáneas por toda la ciudad. Aunque no indicó ninguna actuación en concreto, sí señaló que serán espectáculos de todo tipo: música, teatro, audiovisual, magia?; por ejemplo, señaló que si bien no habrá el festival de Jazz en el formato que nos tenía acostumbrados hasta ahora, sí que habrá Jazz de calidad en esta programación.

También reconoció que habrá que reformular la Feira Franca, aunque insistió en que también va a haber una versión repensada de esta recreación histórica.