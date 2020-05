Cuntis principia unha campaña sobre a importancia de empregar o galego

Máis do 90% dos vecinos de Cuntis empregan o galego na súa vida cotiá, segundo se desprende dun estudio que levou a cabo o Concello no marco das medidas postas en marcha co gaio do Día das Letras.

A iniciativa leva por lema "Que non decidan por ti! Fala galego!" e busca concienciar a toda a cidadanía sobre a importancia de empregar, conservar e defender a nosa lingua. Entre os motivos polos que declararon empregala, os enquisados sosteñen que o fan por ser a súa a lingua nai, por un significado de pertenza e por orgullo.