PortAmérica anuncia su cartel para 2021

El festival PortAmérica ha confirmado su cartel para 2021, tras verse obligado a suspender la edición de este año por las restricciones para frenar la expansión del Covid-19. Tal y como había avanzando su organizadora, la productora Esmerarte, mantienen practicamente a todos los artistas y grupos con los que contaban para este mes de julio.



Tras semanas de negociaciones, los cantantes han confirmado su presencia en el festival del próximo año, que se celebrará entre los días 1 y 3 de julio en la Carballeira de Caldas. Las únicas cancelaciones en una batería de casi cuarenta conciertos han sido las de WOS y Devendra Banhart.





Validez y venta de entradas

Así, abrirán lael 1 de julio Novedades Carminha, León Benavente, Sidonie, El columpio asesino, Dengue Dengue Dengue, Eladio y los seres queridos, Víctor Coyote, Fon Román, Amaro Ferreiro y ORTIGA. Al día siguiente les sucederán Leiva, Coque Malla, Royal Republic, Belako, Rufut T. Firefly, Egon Soda, Wyoming y los Insolventes, Baiuca, Furious Monkey House, Alice Wonder, Taao Kross, Niña Coyote eta Chico Tornado y Última experiencia. Ya el sábado 3 cerrarán el PortAmérica Beret, Rufus Wainwright, Mikel Erentxun, Viva Suecia, Gustavo Santaolalla, Vintage Trouble, Little Jesus, Esteman, Bala, Igloo e os esquimós do Salnés, Tony Lomba & Elio dos Santos, Monterrosa y Dani.Y como no solo de música vive el festivalero, entre las confirmaciones ya anunciadas por la organización también están las deEstarán en elPepe Solla, Luis Aduriz, Ángel León, Begoña Rodrigo, Benito Gómez, Daniel López, David Abalo, David García, Diego Guerrero, Diego López, Edgar Núñez, Francis Paniego, Gonzalo García, Iván Domínguez, Juanjo Pérez, Juan Perret, Maca de Castro, Marcos Morán, Nagore Irazuegi, Roberto Ruiz, Rodrigo G. Fonseca, Xanty Elías y Yolanda León.Tal y como anunció el festival hace unas semanas, las entradas compradas para este año serán válidas para 2021. Para aquellos que deseen recuperar su dinero, el proceso de devolución de los importes comenzó el pasado 18 de mayo.PortAmérica ya ha puesto a la venta un cupo limitado de abonos por 65 euros (más gastos) en su web. Una vez agotado, el precio pasará por diferentes tramos según las entradas disponibles para cada uno de ellos: 70 y 75 euros (más gastos). El festival también informa de que están a la venta los tickets de día a precio especial de lanzamiento, por 30 euros (más gastos). El próximo 30 de junio saldrán a la venta los pases para la zona de acampada.