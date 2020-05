Se incrementa a 30 el número de usuarios de Rexurdir por la crisis del Covid-19

El Centro de Atención Social Continuada de Rexurdir Provincial ofrece asistencia a un promedio de 30 usuarios desde el inicio del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria de Covid-19.

El servicio, financiado por la Concellería de Benestar Social, se adaptó a las nuevas demandas motivadas por la pandemia, pasando de atender al habitual perfil de drogodependientes crónicos a centrarse en dar respuesta a las necesidades de todas aquellas personas que se encuentran actualmente en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Entre los servicios prestados por el centro se incluyen desayunos, reparto de alimentos, ropero, aseo, ducha y lavandería.

Tal y como asegura la concelleira de Benestar Social, Paloma Castro, "hay una serie de características comunes a todos ellos, como el hecho de no tener documentación; carecer de acceso a la red sanitaria; no disponer de ingresos económicos, tener ingresos inestables e insuficientes; carecer de hogar y tener grandes dificultades para acceder a una vivienda digna; padecer enfermedades físicas y/o mentales; consumir abusivamente drogas, alcohol y medicación no prescrita, entre otras".

El perfil tipo es el de un varón que lleva ya un largo tiempo en la calle, que pide dinero, aparca coches o cobra algún tipo de prestación con un nivel formativo escaso o nulo y que, normalmente, vive en muy malas condiciones en casas okupas compartidas o en la misma calle. A él, se une a raíz de la pandemia, el de personas que se vieron perjudicadas por ERTE o por la no renovación de sus contratos de trabajo.

Convenio con Cáritas

Por otro lado, la concelleira de Benestar Social llevará mañana lunes a la Xunta de Goberno para su aprobación el convenio de colaboración entre el Concello de Pontevedra y Cáritas Interparroquial para el desarrollo del servicio de alojamiento temporal de personas sin hogar y en situación de emergencia social en el albergue de San Javier (situado en la calle Irlanda).

En base al acuerdo, la Administración municipal destinará este año una aportación económica de 31.000 euros a esta línea de cooperación.