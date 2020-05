Dos protestas piden el fin de la temporalidad en el CHOP y la cifran en el 35% de la plantilla

La situación laboral de los trabajadores del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés es "intolerable", con un 35 por ciento de la plantilla afectada por la temporalidad. Así lo aseguran representantes de tres sindicatos, CESM, Co.Bas y Prosagap, que ayer invitaron a los profesionales a participar en dos concentraciones que tuvieron lugar ante los dos hospitales públicos, el de Montecelo y el Provincial. Con estas protestas, que se repetirán el próximo martes, 26 de mayo, quieren denunciar lo que considera que es una "nefasta" gestión.

Pasadas las once de la mañana ante el Hospital Montecelo y las doce del mediodía en el Provincial, decenas de trabajadores del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, salieron a las puertas de ambos centros para expresar su malestar con la dirección en lo relativo a su situación laboral. Portaron dos pancartas, en las que se podía leer "Planificación, negociación y reactivación asistencial" y "Máis contratacións, menos peches".

Fuentes de los tres sindicatos aseguran que "desde hace más de una década" el área sanitaria sufre "una precariedad laboral sin precedentes", por lo que exigen a la actual gerencia "una planificación adecuada y negociada con los trabajadores y sus representantes respecto a las condiciones de trabajo".

Afirman que resultan afectadas todas las categorías profesionales, de ahí que invitasen a participar en las protestas a todas ellas: celadores, administrativos, asistentes sociales, telefonistas, personal de lavandería, cocina, mantenimiento y los estrictamente sanitarios, como enfermeras, auxiliares de enfermería y médicos.

Afirman que la temporalidad laboral alcanza ya un índice del 35 por ciento del total de la plantilla. Además, indican que existe un "abuso total y absoluto" del llamado contrato por acúmulo de tareas. "A pesar de que se trata de una relación contractual que viene perfectamente regulada y delimitada en la ley para que se recurra a él en casos muy concretos, se está utilizando para todo tipo de sustituciones, ya sean bajas, vacaciones o permisos de otro tipo", critican.

El estado de alarma, advierten los trabajadores, no ha hecho si no empeorar su situación. "Llegando a un caos total al hacer uso de las listas de contratación, amparadas por el Pacto de Selección Temporal y que se rige por criterios de igualdad, mérito y capacidad, criterios que en medio del estado de alarma no se aplican", informan.

Lamentan que los aspirantes a puestos en el área sanitaria se han convertido en "útiles de usar y tirar" a los ojos de la gerencia.

"Imposición"

Los sindicatos se oponen, asimismo, a los cambios "impuestos" en horarios, movilidad, plantilla, turnos y conciliación. Advierten, asimismo, que se les obliga a coger vacaciones en quincenas o en mes completo "para cubrir múltiples categorías que ya son deficitarias".

Por todo ello, las tres formaciones piden a la gerencia que gestione el personal con unos protocolos "adecuados", "como hemos tenido que hacer nosotros mismos a lo largo de estos dos meses, por nuestra cuenta".