La Audiencia Nacional desestima el recurso de APDR sobre la concesión de Ence en la ría

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), en cuya reclamación demandaba la caducidad total de la concesión otorgada a la fábrica de Ence en Pontevedra.

Según ha informado la propia empresa, el tribunal desestima todos los motivos esgrimidos por la asociación APDR en contra de la concesión. Entre ellos, el argumento de que la planta genere efectos perjudiciales para el medio ambiente. En su fallo, la Audiencia Nacional señala que sigue en vigor la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y que el recurso de la citada asociación no acredita que la misma se incumpliera.

Esta sentencia ahonda en un posicionamiento que ya manifestó la propia Audiencia Nacional, cuando en diciembre de 2018 dictó una sentencia paralela, en relación a un recurso del Concello de Pontevedra, que empleaba la misma argumentación que la esgrimida por la APDR, según recuerda la compañía pastera.

Por otro lado, Ence está a la espera de que la Audiencia Nacional dicte sentencia, previsiblemente en la segunda mitad de este año, sobre los tres recursos pendientes -de APDR, Concello de Pontevedra y Greenpeace- contra la prórroga concedida en su día por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy durante 60 años más, hasta 2073.

Tras conocer este fallo de la Audiencia Nacional, Ence expresó a través de un comunicado su "firme compromiso con la sostenibilidad y su decidido propósito de contribuir a la salida de la actual crisis sanitaria y económica a través de un modelo de negocio que ahonda en los principios de la economía circular. La compañía trabaja para avanzar en la apertura y el diálogo con las comunidades con las que convive, y trabaja para aportarles empleo, bienestar y valor".

Por su parte, la Asociación Pola Defensa da Ría resta importancia al desestimiento de su recurso por "esperado", y que "no hace cambiar en absoluto la situación de la empresa" en lo que se refiere a su continuidad en Lourizán.

La APDR "frente a la actitud triunfalista que adopta la empresa Ence a la hora de interpretar el fallo de la Audiencia Nacional", indica que el fallo rechaza concretamente el recurso de APDR contra la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de declarar la caducidad parcial de la concesión de la fábrica de pasta de papel de Lourizán.

Recurso del Concello

"Parece querer aprovecharse de la debilidad de la memoria de la mayor parte de la ciudadanía, que habrá olvidado ya que hace más de un año (el 7 de diciembre de 2018) la Audiencia Nacional había desestimado también el presentado por el Concello de Pontevedra en este mismo tema, un recurso que aun siendo diferente en algunos aspectos al de la APDR, perseguía también la declaración de la caducidad total de Ence".

El presidente de la APDR, Antón Masa, afirma por ello que en la agrupación ecologista no ha causado sorpresa el sentido del fallo. Aún así, "no estamos satisfechos con algunas cuestiones de forma de la resolución que, en buena medida, reproduce los argumentos -y el fallo- esgrimidos con anterioridad al resolver el del Concello de Pontevedra. "Aunque inevitablemente algunas cuestiones propuestas por la APDR figuraban también en el recurso presentado por el Concello de Pontevedra, eran muchas las que merecían, a nuestro entender, un tratamiento de mayor calado y consideración", en lo que se refiere a los incumplimientos de las condiciones medioambientales que figuran como deberes en el título de la concesión.

Por eso, en APDR "seguimos entendiendo que existen razones suficientes para decretar la caducidad total de Ence", algunas de ellas similar a las consideradas para decretar la caducidad total de Elnosa, como explica Antón Masa, quien avanza que "estudiaremos la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo" este fallo de la Audiencia Nacional.

En diciembre de 2018 la Audiencia Nacional, en otro fallo recurrible, confirmó que el expediente de caducidad que habían puesto en cuestión el Concello de Pontevedra y otros colectivos, se ajustaba a la legalidad. Posteriormente, en marzo de 2019 el Estado, con el nuevo gobierno socialista, se allana en la demanda contra la prórroga de la concesión. La Abogacía del Estado anunció que no defenderá la legalidad de la prórroga de la concesión ante el juzgado. No hablaba de la supuesta no resolución del expediente de caducidad, pero sí argumentaba que la prórroga no se debió conceder dado que no se probó que la fábrica de Ence no pudiera ser trasladable. También insiste en que la legislación en materia de Patrimonio del Estado impide que la duración de las concesiones de dominio público, en su conjunto, no puedan durar más de 75 años, lo que limitaría la concesión de Ence hasta 2033 como máximo, según distintas fuentes, y no hasta 2073 como ocurre ahora.