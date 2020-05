El festival PortAmérica se aplaza a 2021

Uno de los festivales más importantes de Galicia, el PortAmérica, se aplaza a 2021. Tal como avanzó FARO, la organización ya había decidido posponer el evento musical ante la crisis sanitaria del Covid-19 y la imposibilidad de concentrar multitudes en las fases de desescalada. Su productora, Esmerarte Industrias Culturais, ha confirmado este mediodía que la cita se celebrará a principios del verano que viene, entre el 1 y el 3 de julio en Caldas de Reis. Indica además que las entradas ya adquiridas para este año serán válidas para la próxima edición, y que quienes prefieran el reembolso de los tickets tendrán hasta el 18 de mayo para solicitarlo.



"La celebración del PortAmérica es para nosotros uno de los momentos más felices; da sentido al trabajo de todo el año. Pero no queremos un festival en el que nuestro público no viva una experiencia plena, no tiene sentido. Queremos ofrecer el mayor grado de satisfacción, y en estos tiempos no se dan las condiciones para garantizarlo. Hemos estado esperando para ver cómo se desarrollaba la desescalada, y ante la falta de instrucciones concretas por parte de las autoridades respecto a la celebración de eventos de nuestras características, tenemos que tomar la durísima decisión de aplazar PortAmérica a 2021", explica un comunicado.





Veranos, árboles, risas y bailes.

Un año más llenarán la Carballeira. ??#PortAmérica 2021

Tenemos mucho por celebrar. pic.twitter.com/bGGJ9ltbkz — PortAmérica (@portAmerica) May 15, 2020

Esmerarte añade que tiene la confirmación para 2021 de "casi la totalidad de los artistas programados para este año". Eran casi 40 conciertos con grandes artistas del panorama gallego, español e internacional : Amaro Ferreiro, Baiuca, Bala, Belako, Coque Malla, Dengue Dengue Dengue, Egon Soda, El Columpio Asesino, Fon Román, Furious Monkey House, Leiva, León Benavente, Little Jesus, Mikel Erentxun, Niña Coyote eta Chico Tornado, ORTIGA, Royal Republic, Rufus T. Firefly, Rufus Wainwright, Sidonie, Taao Kross, Vintage Trouble, Viva Suecia, WOS, Beret, Devendra Banhart, Novedades Carminha, Gustavo Santaolalla, Esteman, Wyoming y los Insolventes, Víctor Coyote, Eladio y los Seres Queridos, Alice Wonder, Igloo e os esquimós do Salnés, Tony Lomba & Elio dos Santos, Moterrosa, Dani y Última Experiencia.El año que viene elque complementarán al espectáculo musical, la degustación gastronómica y el contacto con la naturaleza. "El esfuerzo merecerá la pena, no vamos a defraudar", concluyen los organizadores.