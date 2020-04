Todo un pulso a la brecha educativa

El confinamiento derivado de la pandemia del coronavirus ha visibilizado problemas sociales ya existentes, como el de la brecha educativa. Para luchar contra la desigualdad en este ámbito, Cruz Roja Pontevedra ha reforzado su programa de promoción del éxito escolar, con el que este curso ya ha realizado 141 intervenciones educativas.

Desde la organización han llevado a cabo 121 llamadas de seguimiento a las familias, han efectuado 37 atenciones con el envío de recursos lúdicos para los menores a través de correo electrónico, así como información útil, se han entregado por ahora más de una docena de tarjetas SIM con la colaboración de la Fundación Vodafone y el Concello de Pontevedra, así como material escolar.

Silvia A.N. y su hijo Thomas son beneficiarios de este programa social. Ahora, más que nunca durante el confinamiento por el Covid-19, agradecen esta importante ayuda para el avance del menor en su currículo.

El escolar, de 11 años, está realizando un importante esfuerzo para alcanzar el nivel de sus compañeros de quinto de Primaria en el colegio Vidal Portela. La familia, monomarental, llegó a Pontevedra desde Uruguay el pasado mes de septiembre, por lo que el niño se incorporó al inicio del curso. Sin embargo, las diferencias entre ambos países hacen que para él seguir el ritmo de la clase sea más duro que para la media.

Su madre reconoce que les está siendo de gran ayuda el programa de Cruz Roja, con el que ahora durante el confinamiento se conectan con una voluntaria, los lunes y miércoles durante una hora, de seis a siete de la tarde.

"Nos han dado una tarjeta de Vodafone de 50 Gb, porque yo tenía internet limitado por mi tarjeta prepago. Solo la Thomas para sus actividades del colegio, puesto que necesita utilizar mucho la red para ponerse al día con el resto de sus compañeros", explica.

Es consciente de que si no fuese por este programa, su hijo retrocedería mucho en todo lo avanzado durante el curso, puesto que al no asistir presencialmente a clase todo se complica un poco más.

Asimismo, el niño recibe material de educativo. "Como todas las tareas son en ficha en el ordenador y yo no tengo impresora, Cruz Roja me las facilita", añade Silvia A.N.

"A mí me encantaría poder ayudarle, pero hay muchas cosas que yo también desconozco, por eso agradecemos mucho este programa", manifiesta.

La familia dio con Cruz Roja por motivos laborales, ya que Silvia A.N. está haciendo un gran esfuerzo por salir adelante en Pontevedra con su hijo a su cargo.

"Hasta que empezó el estado de alarma trabajaba dos horas en una casa, cuidando niños y encargándome de la limpieza, pero desde que no se puede salir ya no tengo trabajo", confiesa.

La ciudad no es nueva para esta uruguaya de nacimiento. Hace más de una década ya vivió en Pontevedra. Ahora que ha regresado sola con su hijo, que ya había nacido en el municipio, se muestra una enamorada de la Boa Vila: "me gusta mucho Pontevedra para vivir, me gusta esta tranquilidad".

Es cariño, en cierto modo, les es devuelto en forma de ayuda, para que las diferencias se eliminen cuanto antes.