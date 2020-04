Los novios se lo piensan un año más

"El amor no se cancela", el mensaje del sector de las bodas. // Cedido

La escalada de cancelaciones de bodas parece no tener fin. Al menos el 40 por ciento de los eventos previstos para este verano ya se han suspendido y la mayor parte de las parejas se interesa por las opciones para aplazar la fiesta.



Muchos de los novios que tenían previsto casarse este 2020 quieren dejar el acontecimiento para el próximo año, pero los organizadores quieren animarles a hacerlo en los últimos meses del año, incluso aunque tengan que celebrar la fiesta en días que no son los preferidos por las parejas, es decir, sin ser fin de semana. Para ello lanzan la campaña "El amor no se cancela".





Ese es el mensaje que unaha empezado a enviar a través de las redes sociales, a las decenas de parejas de Pontevedra y comarca que estos días se están viendo obligados a posponer los enlaces matrimoniales previstos para los próximos meses.Además de los organizadores de eventos, numerosos locales de hostelería y proveedores de estas fiestas ven cómo suseste año por culpa del Covid-19.Pero la crisis sanitaria y el aislamiento social impuesto como medida preventiva no podrá con el amor, "que ni caduca ni se agota" -aseguran estos promotores-, en una campaña con la que confían en salvar todos los eventos que puedan. "El amor espera". En un vídeo que ha superado en las últimas horas las, los proveedores -que dan por perdidos todos los eventos del verano y prevén que los previstos para el invierno se vean también muy afectados-, quieren lanzar unY es que si para las pequeñas empresas implicadas en la celebración de un enlace nupcial supone incuantificables pérdidas económicas, para los novios el coste es emocional.En la organización de una boda, una pareja emplea, dedicando tiempo a los detalles que convierten esa jornada en un día especial e inolvidable, tanto para ellos como para los cientos de invitados que con meses de antelación planifican también su asistencia al evento.Posponer una jornada así de especial no es fácil para los novios, obligados a. "Volverán a brindar y a bailar, volverán a celebrar y lo harán con más ilusión que nunca", dice la campaña promocional, porque de ello se encargarán los proveedores, aseguran. Restaurantes, floristerías, decoradores, músicos y animadores están con ellos y pondrán todo de su parte para convertir la nueva fecha en un día si cabe todavía más inolvidable. "Estamos para ayudarles. Eso es lo que queremos transmitir", aseguran organizadores de eventos como Hugo Andrade.Saben, por otra parte, que se enfrentan a una redefinición de los eventos, marcada todavía por la incertidumbre, pero quieren afrontarla juntos. "Es el momento de arrimar el hombro, de remar todos a una y de apoyarnos", explican.Al iniciarse la actual alerta sanitaria y decretarse el estado de alarma, las parejas comenzaron a aplazar sus bodas p ara los meses de septiembre y octubre, pero a medida que avanza la crisis están optando por trasladarlas al año 2021, lo que genera problemas de organización para todos.El problema que se encuentran en celebrar las bodas enpara ese año, con lo que se enfrentan a problemas de agenda de los locales y de los profesionales de los distintos sectores que operan en esta actividad, que ya tienen actos programados.Además de la totalidad de eventos previstos para esta primavera, las cancelaciones para este verano alcanza ya el 40 por ciento, dado que las parejas no quieren celebrar su boda con las previsibles normas de seguridad, como la distancia social o la limitación de aforo.