El CHOP cierra la UCI para acometer obras en plena pandemia del coronavirus

El Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, ha iniciado obras en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Montecelo en plena pandemia del coronavirus. Los trabajos suponen la incorporación de dos boxes de aislamiento, así como el pintado de la zona, la renovación de iluminación y limpieza de conductos e instalaciones. El tiempo estimado de la duración es de una semana, por lo que dado que comenzaron hace unos días, se espera que hayan concluido a mediados de la próxima, tal y como aseguran fuentes de la dirección.

La decisión ha indignado a los trabajadores, entre ellos el colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita, que no entienden "como en plena crisis sanitaria, el Servizo Galego de Saúde deja sin dar uso a su única unidad de cuidados intensivos dentro del CHOP" y no tiene en cuenta posibles brotes y agravamientos de la pandemia que provocarían el ingreso masivo de pacientes.

La UCI, que hasta ahora disponía de 10 camas, permanece cerrada desde el pasado miércoles, 22 de abril. Desde que comenzó la pandemia, la totalidad de estas plazas fueron utilizadas, ya que llegó a haber un número máximo de 19 pacientes que requirieron de cuidados intensivos debido al Cvoid-19. Los que no entraron en el propio recinto de la UCI fueron ubicados en otras unidades análogas dentro del propio Hospital Montecelo, como la de reanimación, REA, y la de recuperación postanestésica, URPA, más conocida como "despertar". También en la de Cirugía Mayor Ambulatoria, CMA. Incluso alguno de los pacientes fue derivado al hospital privado QuirónSalud Miguel Domínguez.

También hay que destacar que en la actualidad solo hay 5 pacientes ingresados por coronavirus en la UCI en el área sanitaria, un número que se mantiene desde hace tres días y que se ha reducido a la mitad en la última semana, puesto que el pasado domingo eran 10. Cuando comenzaron las obras en esta unidad había 6 enfermos.

Sin embargo, este tipo de argumentos no convencen a los trabajadores, que lamentan que hay muestras significativas de la saturación de los hospitales públicos.

"Desde la gerencia del Hospital Montecelo se manifiesta la necesidad del cierre de esta unidad por merma del número de ingresos de pacientes críticos Covid, decidiendo de forma unilateral que era el momento óptimo para la realización de obras de mantenimiento, sin concretar el alcance ni los plazos de realización de las mismas. Estas políticas de uso tomadas por el órgano de administración hospitalario no respetan las normas del plan específico de contingencia frente al coronavirus redactado para el área sanitario de Pontevedra y O Salnés", afirman.

"Después de todo el esfuerzo, tanto físico como psicológico, el personal de enfermería de cuidados intensivos, se siente desamparado y a la espera de que la dirección decida dónde deben trabajar los siguientes días, hasta la nueva reapertura de su servicio habitual, que no tiene fecha programada", puntualizan.

Repecto a esta última cuestión, tal y como han informado a FARO fuentes de la dirección del CHOP, "a mediados de esta próxima semana estará rehabilitada y mejorada la unidad, como refuerzo por si se produjera una segunda oleada de contagios por coronavirus u otros microorganismos".

Asimismo, añaden que "en condiciones normales, hay que atender patologías por accidentes de diversa índole, así como asumir una mayor afluencia a Urgencias, circunstancias que condicionan la ocupación de camas de críticos e impiden ejecutar mejoras en este tipo de unidades" y que no se están dando en la actualidad debido a la pandemia.

"También la reanimación post quirúrgica suele tener durante todo el año un alto nivel de ocupación con personas operadas. Dado que en la actual época han bajado de forma considerable las urgencias y los accidentes de tráfico, así como las intervenciones quirúrgicas, durante esta rápida reforma de UCI el area de Reanimación aporta cobertura asistencial con total garantía y disponibilidad", considera la gerencia.

En este sentido, subraya que durante las actuales circunstancias, "el área sanitaria ya ha asumido con total garantía y cobertura en momentos anteriores un mayor número de contagiados que la cifra actual". "Se han llegado a atender a 21 pacientes críticos ingresados, cuando en la actualidad hay 5 pacientes de esta índole en una unidad con capacidad para 11, amén de disponer de otras instalaciones complementarias donde se podrían atender otros 8 pacientes críticos. Es decir, el área sanitaria dispone de camas suficientes para atender a los posibles pacientes críticos que pudieran requerirlas hasta mediados de esta próxima semana, cuando rematará esta mejora", concluye.