Malestar en Sanxenxo por las declaraciones de la ministra de Trabajo sobre la reactivación del sector turístico

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, respondió esta mañana a las palabras de la responsable de la cartera de Trabajo en el Gobierno central, Yolanda Díaz, en las que sugería que muy probablemente la reactivación de la actividad normal en los sectores más afectados por la crisis como es el turismo o el ocio no se podría producir, muy probablemente, hasta finales de año. Aunque desde el gabinete de la ministra matizaron posteriormente que Díaz no se refería a la ausencia total de actividad, sino que habrá sectores que tarden más que otros en recuperar su actividad normal, las palabras preocuparon seriamente en la villa turística por excelencia de Galicia.



Martín aseguró que "La Ministra de Trabajo contempla que el gobierno no autorice la apertura de establecimientos relacionados con el turismo, hoteles, restaurantes, bares hasta final de año. ¿Ha perdido el sentido común el Gobierno de España o se trata de unas declaraciones de una ministra de Podemos que no cuentan con el beneplácito del presidente del Gobierno? Si ese es el planteamiento de la ministra lo mejor que puede hacer es presentar su dimisión y dejar que otra persona con más capacidad encuentre soluciones que no impliquen la destrucción de la principal industria de este país y de Sanxenxo".





El alcalde explica que, "por supuesto, el sector es consciente de las medidas que hay que tomar para garantizar la seguridad de sus clientes, como la reducción de aforos y otras que tendrán gran repercusión en la rentabilidad, pero una cosa es eso y otra que se decida por decreto el final de millones de pequeños negocios de hostelería".Por último, recuerda queque presido y de él dependen miles de pequeños negocios familiares y, por tanto, me veo en la obligación de defender el futuro de todas esas familias. El sector turístico, como otras actividades económicas, está haciendo un gran sacrificio para contribuir a superar la crisis sanitaria. Sin embargo, de las declaraciones de la ministra se deduce que no debe ser consciente de ello, de lo contrario, no se explica que haga un planteamiento tan descabellado. Señora ministra, usted tiene la obligación de aportar soluciones y si no se ve con capacidad de hacerlo, váyase a su casa, pero no juegue con el futuro de la principal industria de España".