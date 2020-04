La mascarilla, una aliada ya inseparable

Mientras el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, solicitaba ayer al Gobierno central que elabore un protocolo sobre el uso generalizado de la mascarilla, la utilización de este elemento de protección e higiénico para frenar al coronavirus se va generalizando poco a poco entre la población.

Tras el reparto realizado por el Gobierno y también por la Xunta y otras entidades entre los trabajadores, usuarios del transporte público y en los principales accesos a áreas industriales, la imagen en los últimos días en los autobuses urbanos de Pontevedra es que la mayor parte de la población utiliza este elemento de protección que actualmente se aconseja (aunque no es obligatorio) cuando no se pueden mantener las distancias mínimas de seguridad entre personas. Ayer la Subdelegación extendía el reparto de mascarillas a las entidades sociales.

En los autobuses que llegaban en la mañana de ayer a la parada de la plaza de Galicia en Pontevedra, una de las más utilizadas, la mayoría de los usuarios viajaban ya con estos elementos de protección para evitar la propagación del Covid-19. Con algún reproche a los pocos que no la portaban y con las quejas de estos últimos solicitando que fueran las autoridades quienes les pertrecharan de este producto de higiene.

En las obras de construcción y en otros puestos de trabajo que ya venían funcionando como en los establecimientos de alimentación o supermercados, su uso también está siendo bastante generalizado.

En este sentido, Ramón Vidal, responsable comarcal de UGT en Pontevedra, resalta que por el momento no están recibiendo comunicaciones o quejas por parte de trabajadores sobre el incumplimiento de las empresas de las normas de higiene y seguridad establecidas para minimizar el riesgo de contagio por Covid-19 en los puestos de trabajo. "Non temos queixas de traballadores ao respecto polo de agora en canto a que non se respecten as medidas preventivas, supoñemos que haberá un pouco de todo, como en botica, pero a miña percepción persoal é que se está dotando de mascarillas e medios en gran medida". En cualquier caso, avisa que todo incumplimiento del que tengan conocimiento será denunciado ante Inspección de Trabajo, dado que para ellos "a prioridade é a saúde dos traballadores". Vidal también explica que la protección contra el Covid-19 en el trabajo no solo debe venir de la mano de las mascarillas o equipos de protección y aboga por adoptar ya medidas como implantar la jornada intensiva, pues evita desplazamientos innecesarios.