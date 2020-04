La Guardia Civil recibió ayer una donación de 100 mascarillas que aunque fueron hechas artesanalmente pasaron previamente múltiples pruebas para asegurar su eficacia. Fue una vecina de Pontevedra, Alba González, quien entregó al comandante Álvaro Fernández y a Manuel Picón, Presidente de la Plataforma Gallega por la Seguridad Vial, ambos miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, de las citadas mascarillas.

Alba González fabricó ella misma todas las mascarillas de forma altruista, teniendo como ayuda la donación del material de algunas empresas y amigos personales, que al comprar dicha materia prima no quisieron cobrarle el valor del mismo. La particularidad de estas mascarillas es que son para niños, con colores alegres, y porqué no, divertidos para ayudar a superar esta difícil crisis. Alba González y los miembros de la Guardia Civil agradecieron a las personas que los ayudaron, como los establecimientos El Rinconcito de Nieves y la Mercería Lembranzas, que pusieron material. Esta maravillosa iniciativa no ha llegado a su fin, porque Alba sigue fabricando más para cualquier otro colectivo que las necesite. También agradecen a Jorge Torres, gerente de la Empresa Netun Solusion (Help Flax) su colaboración en la configuración de los materiales y que estos fueran los mas idóneos posibles para la fabricación de dichas mascarillas, que son reutilizables. Alba González muestra como elabora estas mascarillas y otras manualidades a través de la página de Facebook "Enfeites".