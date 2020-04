Después de tres semanas hospitalizado en Montecelo, por fin regresaba ayer a su hogar. Valentín Otero, de 60 años de edad, llegó en el entorno de las 13 horas a la pequeña aldea en la que reside en Mosteiro con la alegría de haber superado el Covid-19 y, sobre todo, tal y como manifestó, "de estar vivo".

Tras haber permanecido en la UCI durante 12 días continuados en estado grave y en permanente intubación y ventilación mecánica, Otero recibía ayer el alta hospitalaria por parte del equipo de profesionales que realizó el seguimiento de su caso que, finalmente, evolucionó favorablemente de manera que a partir de ahora podrá continuar el proceso de recuperación desde su propio domicilio en Mosteiro.

-Valentín, antes de nada, ¿cómo se encuentra?

-Muy contento, la verdad. Y por supuesto feliz; feliz por estar vivo, eso lo primero. Por lo demás me encuentro muy bien, todos los resultados salieron perfectos, solo que a partir de ahora tengo que empezar a recuperarme en diferentes aspectos, como por ejemplo ejercitarme para recuperar la musculatura, porque perdí bastantes kilos durante todo el proceso de la enfermedad. Me encuentro bien en general, pero soy consciente de que tengo una recuperación todavía por delante que va a ser lenta, pero poco a poco confío en continuar mejorando hasta estar de nuevo al cien por cien.

-¿Cómo fue el proceso de la enfermedad durante su hospitalización?

-La verdad es que me acuerdo de muy poco, casi no tengo recuerdos. Sé que al principio, cuando me ingresaron en Montecelo estuve dos días en planta, aunque prácticamente no me acuerdo, y luego fue cuando me tuvieron que ingresar en la UCI, me intubaron y lógicamente no tengo ningún recuerdo de estos momentos. Finalmente me subieron a planta el domingo y, tras despertar, estuve un poco perdido. Sin duda el proceso fue bastante complejo. Bastante complicado.

-En total, ¿cuántos días ha permanecido ingresado en Montecelo?

-Pues ingresé en el hospital el 21 de marzo y no me dieron el alta hasta ayer, así que realmente fue mucho tiempo el que estuve hospitalizado, fueron muchos días.

-¿Qué le ha motivado a relatar su historia nada más haber recibido el alta hospitalaria?

-En gran parte para mostrar todo mi agradecimiento hacia los profesionales sanitarios que me salvaron la vida. Hablar de ellos, para mí es un punto y aparte. Estoy muy agradecido a todos los profesionales que me trataron, desde el primero al último, porque todos juntos forman un equipo fantástico y sin ellos salvar esta situación sería imposible.

Su dedicación, su profesionalidad, su humanidad, su forma de hacer las cosas, son dignas de mención. Estuve ingresado en alguna ocasión, pero en este caso soy consciente de que si estoy vivo es gracias a ellos; ellos me salvaron la vida y esa es la realidad. Lo único que puesto es estarles muy agradecidos por su gran labor.

-A partir de ahora, toca reponer fuerzas en casa; ¿cuánto tiempo debe estar aislado?

-Sí. A partir de ahora tengo que permanecer en casa para recuperarme poco a poco. Tengo que realizar unas pequeñas caminatas para recuperar la musculatura. En principio tengo que estar aislado en casa como mínimo durante toda una semana completa, pero esto ya es lo de menos, para mí lo más importante es que vuelvo a casa y, sobre todo... ¡que vuelvo!