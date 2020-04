"Me encuentro bien", tranquiliza al teléfono Rafael Domínguez, todavía no repuesto del todo de la sorpresa de haber resultado positivo en la prueba de Covid-19. Atiende a FARO minutos después de haberlo anunciado por las redes sociales, 12 días después de tener "algo de fiebre, y como trabajador sanitario se me hizo la PCR y dio negativa; y ahora en un test que han hecho masivo he dado positivo".



- Asegura que ya se está recuperando?



-Probablemente esté superándolo y haya sido de las personas asintomáticas o con poca sintomatología, pero en general me encuentro muy bien.



- ¿Estará en aislamiento domiciliario?



-Sí, hasta que no sea contagioso, hasta que no salga el PCR negativo, estaré en aislamiento domiciliario.



- ¿Cómo lo está viviendo?



-Pues mire, me lo acaban de dar ( risas) y lo enfoco con paciencia. Tengo mucha lectura, muchos cómics, que me gustan mucho, tengo varios libros que leer, y procuro llevarlo con paciencia y con cuidado, para no contagiar a alguien de la familia, que es el miedo que siempre tiene.





Como muchos trabajadores de salud, acabo de dar positivo en el test de coronavirus. Estoy bien y con muchos ánimos. Mucha fuerza a todos mis compañeros de profesión que luchan contra el virus! pic.twitter.com/IPn1Q5nLk8 — Rafa Domínguez (@RafaDominguezPo) April 14, 2020

-Sí, con mi mujer, que es también profesional sanitaria, y nuestro niño; lo que plantea que se multipliquen las medidas, que serán todas las posibles, aislamiento total.-Hace 13 días tuve un cuadro de fiebre y cansancio, en aquel momento la PCR dio negativa pero estuve unos días cansado y probablemente pueda ser eso, probablemente pueda ser ese cansancio que tuve y que ahora esté en una fase de superación del coronavirus, espero, a no ser que mañana me ponga malo, de momento estoy muy bien.-Que estemos todos tranquilos, muchas fuerzas para el personal sanitario, que estamos en primera fila, nos contagiamos y éste es un caso más para ver que el personal sanitario estamos muy expuestos. Me transmiten mucha fuerza para mis compañeros y que esto lo superamos todos juntos.