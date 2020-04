El área sanitaria supera el medio millar de casos activos de Covid-19, el 88% en casa

Con una veintena de casos nuevos desde el pasado domingo, el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha superado una nueva barrera, la del medio millar de positivos activos por coronavirus. Son, actualmente, según la última información facilitada por la Consellería de Sanidade, 501.



La lectura más positiva del contagio de un virus que trae de cabeza al mundo entero es que más del 88 por ciento de los enfermos de la comarca se están recuperando en sus propias casas. Son exactamente 441. En estos casos, los pacientes se recuperan en sus domicilios debidamente aislados y con la supervisión telefónica de los médicos de la sanidad pública, o privada, ya que los datos facilitados por la consellería incluyen obligatoriamente a esta última al tratarse de una cuestión epidemiológica. En caso de empeoramiento, el 061 envía a la residencia del convaleciente a una unidad para su atención.





Por otro lado están aquellos que requieren de hospitalización porque su situación no es tan halagüeña. Son 60, eso sí, es la cifra más baja en lo que va del mes actual.La mayoría de ellos están en planta, son 45. Se reparten del siguiente modo: 39 en el Hospital Montecelo , 5 en el de O Salnés y 1 en el QuirónSalud Miguel Domínguez.Los 15 restantes son los que peor pronóstico presentan, por lo que ha sido necesario su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.Hasta el momento, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés han fallecido 12 personas por complicaciones derivadas del contagio con Covid-19. De hecho, todas las víctimas presentaban, tal y co fimo informó Sanidade , "patologías previas".El último en perder la vida fue un hombre de 80 años el pasado domingo. Se encontraba ingresado en el Hospital Montecelo. Como él, otros seis pacientes más. Los otros tres fallecidos estaban ingresados en el Hospital de O Salnés, uno, y en el QuirónSalud, dos.En cualquier caso, también ayer se informó de dos nuevas altas de enfermos por el virus, lo que eleva el número total a día de hoy a 114.A la vista de todas estas cifras, en el área sanitaria ya se han registrado 630 casos de la enfermedad conocidos, de los que estarían activos los citados 501.No es, sin embargo, la cifra definitiva, ya que tal y como confirman los expertos en la materia consultados por FARO, las cifras oficiales de positivos habría que multiplicarlas por diez. Así lo asegura Miguel Álvarez, jefe del servicio de Alertas Epidemiológicas de Pontevedra. La clave está en que muchas personas son asintomáticas y a muchas otras no se les llega a hacer el test porque presentan síntomas leves.Para evitar, precisamente, ese contagio entre los trabajadores sanitarios, el Servizo Galego de Saúde, Sergas , trasladó ayer a los profesionales unas indicaciones generales de uso de mascarillas quirúrgicas y equipos de protección respiratoria en los centros públicos, donde se distribuirán semanalmente más de 500.000 mascarillas.

En concreto, se aconseja el empleo de éstas cuando se los trabajadores se encuentren en espacios en los que resulte imposible mantener las medidas de distancia física aconsejadas (dos metros).El objetivo es la protección del conjunto de los trabajadores como un "acto solidario" con los otros para limitar la posibilidad de transmitirles el virus en el caso de estar infectado sin haber manifestado síntomas todavía.Asimismo, el Sergas recuerda que esta medida no elimina la necesidad de mantener toda la distancia posible entre personas, además de la higiene de manos y limpieza a fondo.