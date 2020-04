Aficionado a la informática y las nuevas tecnologías, Xoán Ferreirós Mariño, monitor de taekwondo, dedica sus horas de confinamiento domiciliario a fabricar con su impresora 3D pantallas de protección facial, que entrega desinteresadamente a los centros sanitarios de Marín, a través de la Policía Local.

- ¿Cómo empezó a hacer pantallas faciales sanitarias?

- Todo surgió al ver en Facebook una publicación. Una chica había puesto que necesitaban a gente con impresoras 3D para esto. A partir de ahí fui indagando en el tema y encontré a un gran grupo de gente que estaba fabricando pantallas con impresoras y de forma organizada.

- ¿En qué consiste ese grupo?

- Hay un grupo que se llama CovidMakers, que son los que han diseñado estas viseras. Al tener una impresora 3D, lo único que tienes que hacer es descargar un archivo con un programa de modelado, se configura la impresora y se imprime con plástico.

- ¿Hay más "CovidMakers" en esta zona?

- Si. Yo este movimiento lo descubrí en el Facebook y creo que en Madrid hay más de mil personas trabajando con las impresoras desde casa, pero por aquí por la zona de Pontevedra ya hay también mucha gente que hace pantallas sanitarias con impresora 3D. Se coordinan en grupos de Telegram.

- ¿A quién donan las pantallas que fabrican?

- Los CovidMakers las entregan en las farmacias y desde allí se reparten a los centros sanitarios. En mi caso, lo que hice fue ponerme en contacto con la Policía local de Marín, porque no quería tener que salir de casa, y es la propia Policía la que me las recoge. Las usan ellos o bien las reparten en el centro de salud de Marín, residencia de ancianos, etc. Vienen a recogerlas cada dos o tres días, que es cuando tengo hechas entre 12 y 15 pantallas aproximadamente.

- ¿De dónde saca el material?

- En parte me lo donaron y en parte lo pongo yo. Una librería de Marín que se llama Jumer me donó láminas de plástico; y la goma me la donó el Obradoiro de Moda y Diseño María Navarro. Entre mi padre y yo compramos una bobina de plástico, con la que también se fabrica la pantalla.

- ¿Cuántas ha hecho?

- Más de medio centenar, no sé si habré llegado a 70 o por ahí.

- ¿Cuántas prevé hacer?

- Seguiré haciendo pantallas hasta que se acabe la cuarentena o hasta que se me acabe el material, lo que llegue antes.

- ¿Cuánto tarda la impresora en hacer una visera?

- Entre dos horas y dos horas y media. Es una producción un poco lenta. Luego las meto en una bolsa plástica, tocándolas lo mínimo posible, y las guardo hasta que viene la Policía a recogerlas.

- ¿Cuánto cuesta hacer una de estas pantallas?

- El precio de la lámina y las gomas lo desconozco porque me las han donado, la pieza que imprimo yo entre 50 y 67 céntimos. Pero no calculé el valor porque yo las hago gratis y la comunidad que trabaja en esto también. En ningún caso existe ánimo de lucro porque se destinan a la sanidad pública y en mi caso también se las ofrecí a la Policía Local. Pero existen diferentes modelos de pantalla para imprimir, que pueden ser más baratos o más caros. En mi caso primero imprimí un par de modelos y pregunté cuál era el más conveniente. Imprimo el modelo que me han pedido. Se hacen más despacio, lleva un poco más de material, pero están más contentos con ese modelo.