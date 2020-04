Más de cien puntos de reparto de mascarillas en toda la provincia de Pontevedra

Desde las siete hasta las nueve de la mañana de hoy, miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y junto a Protección Civil y Policía Local iniciaron el reparto de las máscaras higiénicas que el gobierno de España hizo llegar este mismo fin de semana a la provincia de Pontevedra.



En total, son 210.000 unidades que se han distribuido en diversos puntos donde la concentración de viajeros puede ser más intensa para el desplazamiento a los puestos de trabajo. Tal como explicó la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, "la distribución se realizó entre los trabajadores usuarios de transportes públicos de las ciudades de Vigo, Vilagarcía, Pontevedra y Marín, además de en las estaciones de tren, los accesos a los puertos, polígonos industriales y en aquellos nudos de circulación donde los trabajadores y trabajadoras se dirigen a sus puestos de trabajo".



"En total fueron un centenar de puntos de distribución repartidos a lo largo de toda la provincia de Pontevedra", subrayó Larriba.



Igualmente, se repartieron mascarillas en las zonas de entrada de los polígonos empresariales como O Vao, en O Campiño y en Monte Porreiro, en la zona de Pontevedra; Valladares, Caramuxo, Aeropuerto y Zona Franca en Vigo. Además la distribución provincial llegó hasta los polígonos industriales de Ponteareas, Nigrán y Lalín, bajo la vigilancia de efectivos de la Guardia Civil.

Larriba también recordó que el uso de estas máscaras no es obligatorio aunque sí recomendable cuando los trabajadores y trabajadoras no puedan mantener la distancia de seguridad como medida de precaución sanitaria.



La subdelegada del Gobierno quiso agradecer, una vez más, "el esfuerzo de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales y miembros de Protección Civil por esta tarea que mañana se repetirá en la misma franja horaria con el fin de proteger a trabajadores y trabajadoras frente a la Covid-19". Según las indicaciones del protocolo de actuación del Gobierno central, mañana se repetirá el reparto en los mismos puntos, además de continuar el control del confinamiento del estado de alarma para el resto de actividades decretadas desde el pasado 14 de marzo.



Maica Larriba quiso recordar la necesidad de seguir cumpliendo la normativa de aislamiento por parte de la ciudadanía para llevar a buen término la lucha contra esta pandemia, siendo especialmente escrupulosos en las medidas higiénicas y en las recomendaciones de las autoridades sanitarias.



En los puntos de reparto, los agentes se encargaron de entregar estas mascarillas únicamente a trabajadores y usuarios del transporte público, no así a los ciudadanos de a pie que, como ocurrió en la marquesina de la plaza de Galicia, (un importante nudo de intercambio de pasajeros de los transportes públicos en autobús), que se acercaban a solicitar la entrega de una de estas mascarillas.