Alerta en el Hospital Provincial, con ocho de diez trabajadores de lavandería positivos en Covid-19

Ocho de los diez trabajadores del servicio de Lavandería del Hospital Provincial de Pontevedra se han contagiado de coronavirus.



Así lo confirman los sindicatos Prosagap y Co.Bas, que denuncian que "primero fueron varios trabajadores titulares del servicio y ahora también hay afectados entre los compañeros eventuales". Advierten de que si se hiciera "un buen estudio y seguimiento del circuito de trabajo" y desde el primer momento se les hubiera dotado de material de protección básico, "probablemente no estarían en esta situación". De hecho, afirman, "pasaron semanas desde el primer positivo hasta que llegaron mascarillas quirúrgicas".



"Tanta es la gravedad que ahora lo indicado sería, seguramente, proceder a la paralización preventiva de la lavandería, la desinfección adecuada del espacio, hacer la investigación pertinente, tomar medidas e informar de la situación al Comité de Seguridad y Salud", consideran los representantes de los trabajadores.





No es la única queja que tienen en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, donde afirman que " falta de medios y medidas" de seguridad y prevención para controlar y trabajar "de forma segura y eficaz en una situación de alarma como esta".En este sentido, reclaman información y formación específica, adaptando en cada caso el contenido al puesto de trabajo, así como simulacros de y supervisión de estos. También básicos de higiene de manos y EPI (equipos de protección individual) suficientes para todos los profesionales."Insistimos en la necesidad de mejorar los sistemas de detección de posibles nuevos casos, el seguimiento de contactos y dotación de medidas de protección ante la aparición de casos. Para esto es fundamental la realización de test en tiempo adecuado a los trabajadores sanitarios que presenten síntomas y también que los compañeros de trabajo de un positivo, dentro de la misma unidad, fuesen considerados contactos de riesgo y tuviesen un seguimiento especial ya que no se pueden mantener las distancias de seguridad y a algunos trabajadores tampoco se les dota de básicos de protección", alegan los trabajadores.Sin embargo, tal y como manifiestan, desde la gerencia del área sanitaria la respuesta es que "ya está informado el colectivo", "ya está suficientemente dotado el servicio" o "ya se hace el seguimiento diario".Concluyen afirmando que tampoco hay un seguimiento diario de los casos posibles leves que mantienen la cuarentena en el domicilio, por eso también han solicitado "varias veces" el refuerzo en la plantilla de la unidad de UPRL ( unidad de prevención de riesgos laborales) y Medicina Preventiva.Estos positivos se enmarcarían entre los 466 que el Servizo Galego de Saúde, Sergas , asegura que hay actualmente en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.Son solamente nueve más que el día anterior, por lo que se mantendría la tendencia iniciada el pasado fin de semana con poco más de una decena de nuevos positivos diarios.El 80 por ciento de estos casos oficiales -ya que esta cifra no descarta que haya muchos más sin diagnosticar entre la población, "hasta diez veces más", según los expertos- están en sus propios domicilios recuperándose. Son 370.Por otra parte, el número de hospitalizados, siempre según el Sergas , incluso ha descendido respecto al pasado lunes. La última información facilitada afirma que hay 96 personas ingresadas.En el Hospital de Montecelo hay 73 enfermos en alguna de las plantas, mientras que en el de O Salnés son 8. Por su parte, el QuirónSalud Miguel Domínguez cuenta con uno.En la Unidad de Cuidados Intensivos se mantienen 14, así como también se mantiene el número de fallecidos en el área sanitaria, diez hasta el momento. El último ha sido un vecino de Cambados de 76 años, la primera víctima mortal en la zona de O Salnés.Por otra parte, las altas continúan en ascenso. Hasta ahora se han dado 66, ayer mismo tres nuevas.En cuanto a los positivos en residencias de mayores de la comarca. Por el momento siguen siendo cuatro: tres en el Centro Residencial Pontevedra, de Vilaboa , y uno en la de Nuestra Señora de la Asunción, en Caldas de Reis.