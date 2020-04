La residencia del Centro de Tecnificación Deportiva será finalmente el "hospital" de refuerzo del CHOP

Con todos los escenarios posibles sobre la mesa relativos al contagio del coronavirus, la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se ha asegurado un "hospital" de refuerzo en unas instituciones públicas. Se trata de la residencia del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, CGTD, dependiente de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia. Una opción de la que solamente se echará mano en caso de que los hospitales Montecelo, O Salnés y QuirónSalud Miguel Domínguez se encuentren "sobrepasados". Por ahora, con 457 positivos por Covid-19, de los cuales están ingresados 98, no parece que vaya a ser necesario, pero las autoridades sanitarias, por prudencia, no dejan de lado ninguna posibilidad.



Por el contrario, han tenido que descartar la opción del antiguo hospital naval militar de Marín, puesto que Defensa ha respondido negativamente a la petición realizada el pasado 24 de marzo alegando que dichas instalaciones no se encuentran preparadas a nivel sanitario.





Desde la dirección del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, en las últimas semanas se han tanteado diferentes escenarios para el traslado de aquellos pacientes que se encuentren en la que se denomina. Se trataría de personas que todavía no están listas para irse a sus casas pero que estarían ocupando camas en los hospitales del área sanitaria que podrían necesitar otras más graves o con procesos más agudos.Una de estas posibilidades fue el que fue en su momento el hospital de la Escuela Naval , convertido en residencia y con capacidad para un centenar de pacientes. La petición se trasladó a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, que a su vez la envió a Defensa, que ahora ha comunicado su negativa a este uso, que rechazaFuentes de la dirección del CHOP confirmaron ayer este punto, así como que, por el contrario, sí se ha recibido una respuesta positiva por parte de la Xunta de Galicia Una visita a las instalaciones de la calle Fernando Olmedo, donde se encuentra el CGTD, ha permitido verificar la, tal y como aseguran dichas fuentes.Cuenta con, distribuidas en 48 habitaciones dobles con baño y otras 8 de carácter individual. Aunque si finalmente se lleva a cabo ese uso hospitalario, el número de pacientes que podrían ingresar sería mucho menor, debido a la necesidad de mantener aislados a los enfermos por el elevado nivel de contagio del Covid-19.El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés sumó ayer una nueva víctima por coronavirus . Es la. Se trata de un hombre de, vecino de la parroquia cambadesa de Vilariño y transportista jubilado, que contaba con problemas respiratorios previos. Había ingresado en el centro hace unos días, a donde llegó acompañado de un hijo. Desde el primer momento, ofreció una sintomatología complicada que se acabaría agravando, lo que provocó el fatal desenlance. Además, variosa la espera de que se le realicen las pruebas, aunque su esposa habría registrado síntomas vinculados al Covid-19. La familia es muy conocida en Cambados por su relación con el monolito de homenaje a un ciclista que se encuentra ante el colegio Magariños de la villa del albariño.

Hasta el momento, todos los fallecidos en el área sanitaria eran de avanzada edad, deSegún la última información facilitada por la Consellería de Sanidade , hay 457 personas positivas en el área. Son 13 más que ayer, por lo que, con bajos incrementos en positivos. La cifra más elevada de la ultima semana fue el pasado viernes, con 32 nuevos diagnósticos. Desde entonces han sido 7, 12 y 13 los nuevos casos.Además, más de un 78 por ciento de los enfermos están en sus propias casas, 359, con el debido aislamiento y control médico. El resto, 98, se encuentran con ingreso hospitalario . La mayoría, 84 están en planta: 73 en el Hospital Montecelo , 10 en el de O Salnés y uno en el QuirónSalud. A ellos hay que sumar 14 más graves, en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.En el lado positivo, se han efectuado hasta ahora, ayer mismo dos.