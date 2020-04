El Concello no tiene sobre la mesa, por ahora, un reparto masivo de mascarillas

La concejala de Protección Cidadá, Eva Vilaverde, también respondió a la posibilidad de que el Concello de Pontevedra pudiera repartir mascarillas a la población como están haciendo otros concellos de la comarca. "En estos momentos es algo que no está sobre la mesa", explicó, tras recordar además que "este es un concello de 80.000 habitantes y no de mil o dos mil como se escucha por ahí". Además, resaltó que el ayuntamiento está teniendo "bastante dificultad" para acceder a material de protección efectivo y que, por ahora, su prioridad es abastecer a los equipos de emergencia, fuerzas de seguridad, trabajadores municipales que siguen acudiendo a trabajar presencialmente y el Servicio de Axuda no Fogar (SAF).

"Nuestra prioridad por ahora es mantener la seguridad de aquellos trabajadores que están en primera línea y los que están trabajando de forma presencial y por ahora no miramos más allá", explicó.

La Xunta de Goberno local aprobó ayer por la vía de emergencia varias compras de este material para dotar de protección a los servicios antes citados.