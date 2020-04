"Voy a coger wifi a casa de mi novia" y otras excusas

Desde un perro paseado por varios dueños hasta un vigués que va a pasear a Caldas de Reis. Las excusas que se ponen para salir de casa son de lo más variadas y surrealistas, pero no se libran de la multa correspondiente. La Policía Local y Guardia Civil refuerzan estos días los controles especiales por los desplazamientos de Semana Santa.

El ingenio se agudiza con el estado de alarma y cualquier excusa parece una buena razón para salir de casa, pero la Policía Local y Guardia Civil vigilan bien de cerca y no todo vale en tiempos de pandemia.

Recorrer varios kilómetros en moto para ir a casa de tu novia "porque ella tiene wifi y yo no", no es un motivo justificable y no es la única picaresca que ha vivido la Policía Local de Sanxenxo, que recuerda también a un vecino que estaba a 3 kilómetros de casa y alegaba que "iba a tirar la basura", mientras paseaba con la bolsa.

En Caldas de Reis la policía multó a un vecino que alegaba que tenía que caminar "por prescripción médica por problemas del corazón", mientras sostenía un cigarro en la mano. Pero este alegato no vale solo para humanos, sino también para perros, como aseguran los agentes de Marín.

Perros con varios dueños

Los perros son una gran excusa durante estos días y en Caldas de Reis han tenido que llegar a leer el microchip de un can, ya que varios vecinos aseguraban ser su dueño. "En algún parque o finca sueltan a los perros para que corran un poco, había varias personas y le preguntamos a uno cuál era su perro. Señaló uno que otro vecino aseguraba que era suyo y parece que hay perros que tienen hasta cuatro dueños", cuenta un agente.

Pero no solo los perros valen, y en Marín la Policía Local asegura que los animales de las fincas engordarán igual que las personas, porque hay quienes van hasta 15 veces al día a alimentarlo. Otros son más sinceros y directamente explican que están agobiados en casa.

También un vecino de Vigo debía estar angustiado en casa cuando se trasladó hasta Caldas en autobús para pasear por el pueblo porque "le parecía un buen sitio". En el mismo municipio otro ciudadano fue interceptado a cuatro kilómetros de casa, en una gasolinera, porque iba a "comprar gominolas".

En Poio, por el contrario, la mayoría de la gente pregunta antes de saltarse las normas. Es el caso de una señora que llamó para pedir un justificante a los agentes para ir a cobrar un alquiler fuera de Poio. Cuando el policía le explicó que lo podía hacer por transferencia bancaria, la vecina alegó que cobraba en "B". "Nos llaman mucho para pedir permisos que de trayectos que saben que no se pueden hacer, ", explica el jefe de policía de Poio. "Ya sé que no puedo, pero a ver sí me dejáis", señaló. También estos agentes han llegado a recibir la llamada de sucursales del municipio porque reciben tres o cuatro visitas de la misma persona en una mañana para hacer diferentes gestiones.

Por lo demás, y a excepción de algunos paseos los agentes defienden que "la gente suele cumplir", aunque siempre hay quien quiere ir al supermercado del otro lado del pueblo o que incluso se va a otro porque "hay más variedad" o quien sale a andar y enseña un ticket de compra de otro día.

La gente suele intentar escaparse a las zonas más rurales pasa pasear, creyendo que habrá menos vigilancia, pero la policía advierte de que la norma se debe cumplir por igual. Lo que sí es cierto es que quienes tienen fincas pueden acudir a cultivarlas y cuidarlas, pero lo justo y necesario.

Son muchas las llamadas que reciben en Poio por la plantación de patata y desde la Policía local recuerdan que solo debe ir una persona, y que en caso de que el trabajo necesite de dos personas, deben realizarlo con la distancia de seguridad y todas las medidas posibles, como guantes o mascarillas.

Cabe recordar que el municipio poiense acumula 143 denuncias con 8 reincidente y un vecino que acumula hasta tres multas, es uno de los más sancionadores junto a Pontevedra con 191.

El ingenio también se agudiza en la capital, donde un vecino paseaba por la calle alegando que quería pillar la señal wifi de un establecimiento, otro intentaba robar un coche mientras se excusaba de que iba paseando al perro y hasta un piso de citas ilegal. Multas que van desde los 600 euros hasta los 30.000 euros.

Semana Santa en Sanxenxo

Con la llegada de Semana Santa los controles en los municipios costeros se intensifican. La Policía Local de Sanxenxo realizó durante el pasado fin de semana 399 controles para limitar la circulación de vehículos particulares y personas por vías públicas. En total se comprobaron los desplazamientos de 379 coches en los accesos al municipio y a 20 peatones que transitaban por la vía pública en diversos puntos. Los agentes solo tramitaron dos sanciones, a un motorista y un peatón, por infringir la limitación de circulación.

Los controles también se repitieron en Poio, donde la policía multó a un matrimonio ourensano que venía a pasar unos días a su segunda vivienda. "Detectamos más coches estacionados en las zonas de playa y viviendas vacías, pero a veces es complicado localizarles", señalan los agentes.