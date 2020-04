Esperaban que pudiera pasar en cualquier momento y ha ocurrido. El Concello de Pontevedra anunció esta mañana que han tenido constancia del primer caso de positivo por Covid-19 entre el personal funcionario del ayuntamiento. Se esperaba también que este primer positivo pudiera llegar entre el personal de emergencia, el que estaba en primera línea, y así ha sido. La concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, confirmó esta mañana que el jefe de la Policía Local de la ciudad del Lérez, Ángel Ruibal, ha dado positivo en la prueba del Covid-19 este fin de semana. Ruibal accedió a la jefatura de la Policía Local el pasado mes de enero.

Vilaverde aclaró, en primer lugar, que el jefe de la Policía Local "se encuentra bien de salud" y no manifiesta grandes síntomas de la enfermedad. Actualmente se encuentra aislado en su domicilio. En segundo lugar, la concejala aclaró que este positivo tampoco va a afectar al funcionamiento de la Policía Local de Pontevedra, dado que desde un primer momento de la crisis y como medida preventiva, el jefe de la Policía Local se mantuvo trabajando en un despacho y en un edificio aparte respecto al resto de la plantilla precisamente para mantener esta organización en unidades estancas dentro de la organización policial. "No tuvo relación con sus compañeros y compañeros, por lo que el positivo no debe afectar para nada a las actividades y funciones" de la Policía Local, indicó Vilaverde.

Según la concejala, en cuanto detectó unos síntomas mínimos lo comunicó y se le hizo la prueba de forma inmediata al ser personal de emergencias, dando positivo. Eva Vilaverde aprovechó para traslarle "todo nuestro ánimo" para que siga bien y pueda "recuperarse lo antes posible". También aclaró que se comprobó que el positivo no tiene relación con ningún operativo policial, aunque dijo desconocer el foco de contagio.

El siguiente inspector principal en el escalafón, José Manuel Duarte, asumirá las funciones de jefatura de la Policía Local.

Por otra parte, y relacionado con los contagios que afectan a efectivos a miembros de las Fuerzas de Seguridad, ayer domingo también se recibió una noticia positiva como fue la salida de la UCI de uno de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Pontevedra que dieron positivo por Covid-19. Se trata del único de los guardias civiles de la provincia que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos y ha salido ya de ella.