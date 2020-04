Paso a los roscones "on line" y a domicilio

"Lo que llevo peor es la saturación de llamadas, todo el mundo quiere saber cómo encargar", explica Jacobo Acuña, uno de los socios de la Panadería Acuña que ha puesto en marcha los pedidos on line de roscones con entrega a domicilio, una apuesta para compensar los cientos de compras que los padrinos de otras localidades no podrán hacer presencialmente durante la alerta sanitaria. Por lo demás, el postre de Pascua es de las pocas tradiciones ligadas a la Semana Santa que se mantienen, ya que las tiendas de alimentación pueden abrir con normalidad, y en los obradores se multiplican los pedidos, los más madrugadores de esta misma semana.

En sus primeros días de ventas on line (la página www.empanadagallega.es se activó para estas solicitudes de postres de Pascua el pasado lunes) el horno de las panaderías Acuña ha recibido más de medio centenar de pedidos "y solo empezamos a correr la voz, estamos todavía en la semana previa, más floja", explica el profesional desde el horno, en el que compartía trabajo en la mañana de ayer con otros 3 panaderos.

La plantilla se multiplicará a partir del miércoles, cuando pasarán a ser "entre 8 y 10 por turno" ante las mesas de trabajo, hornos y amasadoras para elaborar un mínimo de 200 roscones por día, cifra que se incrementa sensiblemente en el fin de semana de Pascua.

La mayoría se venderá en los despachos y franquicias de la marca pero un porcentaje significativo de estos pedidos (el pasado año salieron de este horno 35.000 roscas de entre 500 gramos y 3 kilos) se solicitará a través de la red.

De hecho Jacobo recibe desde hace días decenas de llamadas "para preguntarme cómo podemos hacer con la rosca de Pascua, la gente no puede salir de casa pero no quiere que su ahijado se quede sin ella; así que le explico a todo el mundo que puede ir la web, encargarla y pagar con tarjeta, o en las tiendas físicas".

Se trata de una veintena de despachos que venden los roscones a 16 euros el kilo, el mismo precio que en la tienda on line. "La gente quiere saber cómo hacer" en una situación tan excepcional para seguir mimando al ahijado y, especialmente, preocupa la entrega a domicilio, que la panadería lleva a cabo sin sobrecoste.

"Los enviamos a domicilio, siempre que el pedido se haga con un mínimo de un día de antelación lo llevamos a casa sin coste adicional ninguno", indica el panadero. No se exige pedido mínimo, así que se entregan a domicilio todos los tamaños.

"Lo que más nos piden estos días siempre es la rosca, el mítico huevo y después también algunas figuras como un caballito, una moto o una pelota de fútbol de chocolate, pero lo que más se pide siempre es la rosca. Este año nos llaman muchos que viven en Madrid para que entreguemos roscas en el centro, y también gente de otras localidades como O Grove".

Los padrinos (y en menor medida los tíos y abuelos, pero también muchos de ellos) "otros años venían de fuera a traérsela, pero este año no pueden y vimos que había esa necesidad porque nos pedían gente de fuera las roscas y los huevos".

La idea de vender los roscones on line y entregarlos en casa surgió porque "me llamó una chica de Madrid que quería felicitar a una amiga con una tarta. Me llamó a las 2 de la tarde y me di cuenta de que no tengo tartas on line, le ofrecí que pagase una empanada y le mandábamos la tarta? Y pensé que estoy para eso: para que la gente pueda tener esos detalles".

Miedo y prevención

A partir de ese primer pedido "decidí que se meterían las roscas en la web" de esta empresa familiar en la que Jacobo comparte dirección con su primo Andrés Acuña, y que llevan el estado de alarma con relativa tranquilidad. "Trabajamos bien, lógicamente siempre estás con mucho miedo de si lo cogemos o no y tomas muchas precauciones", explica.

Ha ayudado a que "mi primo fue muy precavido y con mucha antelación pidió mascarillas, guantes etc, ya teníamos material para todos desde mucho antes de salir la alerta, mucho antes que todos los supermercados o incluso las farmacias, pero era necesario porque somos muchos, tenemos miedo al contagio y creemos que hay que ser precavidos".

También han extremado todo tipo de precauciones ayer en el Mercado, donde se realizaron las compras de última hora para el Domingo de Ramos. Y es que el almuerzo en casa, en esta ocasión obligado, es al igual que el roscón de lo poco que se mantiene en la Semana Santa más atípica.

Arrancará esta mañana con una bendición desde el atrio del convento de San Francisco, una evocación de la tradicional ceremonia de bendición de palmas y ramos, que los fieles están invitados a colgar y a sacar a sus ventanas y balcones, celebrando en familia este arranque de la Semana Santa.

A mediodía el párroco de Santa María realizará una bendición desde la torre de la basílica, mientras que el de Campolongo transmitirá a esa misma hora la misa de Domingo de Ramos, inaugurando esta Semana Santa cancelada.