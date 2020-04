Pontevedra tramita pagos por 11 millones para el día posterior al estado de alarma

El gobierno local de Pontevedra tramita contratos por valor de más de 11 millones de euros, para poner en marcha obras y servicios en cuanto se levante el estado de alarma. Los departamentos municipales agilizan la tramitación administrativa para inyectar liquidez en las empresas del entorno y reactivar la economía local en cuanto se supere la crisis sanitaria.

La concejala de Régimen Interior, Anabel Gulías, indicó que se está agilizando la tramitación administrativa de diferentes contratos, cuyo presupuesto total asciende a 11.300.000 euros, para comenzar a ejecutarlos en los días y en las semanas posteriores al levantamiento del estado de alarma. "Van a permitir una activación importante de los recursos económicos de la ciudad, porque parte de las empresas adjudicatarias son del entorno de Pontevedra" indicó Anabel Gulías.

La concejala explicó que el Concello tiene muy presente "el día después de ese ansiado levantamiento del decreto de alarma" y, en ese sentido, recordó que desde la Administración local se decretaron como esenciales todos los servicios económicos municipales, para "dentro de nuestras posibilidades, hacer todo lo posible para inyectar esa liquidez para tratar de activar la economía local".

Además de agilizar la tramitación administrativa de estos contratos, Gulías recordó que ya se han abonado facturas a proveedores por unos 3 millones de euros en diez días, triplicando el importe que se realizaría en una semana en circunstancias habituales. "Son cifras importantísimas para que empresas y autónomos pidan seguir generando empleo y activando la economía, que es una de las mayores preocupaciones que tenemos todos en estos momentos" afirmó.

Gulías explicó que de los 11.300.000 euros, aproximadamente 6 millones corresponden a contratos que están en fase final, esto es, que ya están firmados, que están propuesta de adjudicación, o de tramitación de documentación oficial para ser firmados. A este apartado corresponderían los contratos de remodelación de Loureiro Crespo (2.158.000 euros), el de mantenimiento de vías urbanas (450.000 euros), el vial de acceso a Monte Porreiro (1.000.000 euros), la instalación de luminarias leds en Lourizán (193.000 euros), el lavadero de San Amaro (85.000 euros), el local social de Os Campos (536.423 euros), la iluminación ornamental de los puentes (430.000 euros), el parque forestal de A Fracha (453.021 euros), la adquisición de vehículos para la Policía Local, el local del GDR también en Os Campos (452.000 euros), el gimnasio de la ONCE (448.636 euros), la reordenación de la avenida de A Coruña (191.869 euros) o la Administración Electrónica.

Aproximadamente 2 millones de euros corresponderían a contratos en los que se procedió al inicio del expedientes de contratación, trámite en el que se encuentran, entre otros, el contrato de telecomunicaciones, el de mantenimiento de vías públicas en el rural, o la reforma de Santa Clara. Y alrededor de 3.300.000 euros corresponden a contratos menores de obras, de refuerzo de limpieza que se están llevando a cabo durante este periodo y todas las contrataciones de obras en el rural.

Gulías matizó que "el Concello no tiene capacidad para autorizar el inicio de actividad económica no esencial, por lo que estamos a la espera del que determine el Estado español que es quien tiene esas competencias" al tiempo que indicó que "compartimos la paralización de todos los servicios no esenciales" ante la crisis sanitaria.