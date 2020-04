El Salón do Libro festeja hoy, jueves, el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil con una programación especial que disfrutar desde casa. La oferta que está realizando habitualmente el Salón Virtual aumentará durante esta jornada para emitir una maratón de cuentos con Pavís Pavós, Paula Carballeira, Soledad Felloza y Charo Pita.

"No faltará la música de la mano de Pablo Díaz y su 'Concierto en zapatillas', un taller de cómic con Kiko Dasilva y 'Fiz, el niño más cerdo del mundo' y alguna sorpresa más, como siempre en el Facebook, Instagram y la web del Salón", recuerda la organización.

A mayores de esta programación conmemorativa, el Salón Virtual quiere comunicar que pese a haber previsto inicialmente el cese de su actividad para estas fechas, "la prórroga del estado de alarma y las circunstancias actuales" motivaron que se replantease esta decisión y, añaden las mismas fuentes, la emisión de contenidos se extenderá hasta que finalice esta situación de confinamiento.

El repentino cierre del Salón do Libro el pasado jueves 12 de marzo por la crisis sanitaria global "puso a trabajar a la organización en la busca de alternativas que por un lado habían permitido hacer más llevadero el confinamiento a los niños y, por otro, no menos importante, no cancelar los expedientes de contratación con los profesionales de la cultura que tenían actividades programadas".

La adaptación de los formatos para ser accesibles desde los domicilios fue la solución y así nació el Salón Virtual, que acumula desde su apertura el 17 de marzo cerca de 40 publicaciones. En general, la organización manifiesta "una enorme satisfacción por la acogida que está teniendo esta versión virtual del Salón por el elevado número de visualizaciones, la participación activa mediante las cartas y dibujos para Orbil y los comentarios positivos recibidos a través de diferentes vías. De hecho, numerosas entidades procedentes también de otros ayuntamientos se hicieron eco de la iniciativa y compartieron los contenidos".

Órbil, la mascota del Salón, ya ha recibido más de 150 veces la visita del cartero para recoger dibujos y cartas de niños que están en sus casas.

Resultó imposible adaptar para esta versión de emergencia alguna de las actividades o espectáculos de mayor formato sobre los que se están valorando opciones, pero por lo demás la acogida y respuesta de los profesionales contactados "fue espectacular", añaden los portavoces de la Concellería de Cultura. Así, finalmente, participan en el proyecto virtual Tamara Andrés, Soledad Felloza, Polo Correo do Vento, Reviravolta, Pakolas, Pablo Díaz, "Magia en la manga", Asociación Mater Lingua, María Faltri e Jorge Juncal, Leucoiña, Fantoches Baj, "A xanela do maxín", 7H Cooperativa, Antón K, Anxo Moure, Ce Orquestra Pantasma, Charo Pita, Curiosaurus,Itziar Ezquieta, Kiko DaSilva, Paula Carballeira, Pavís Pavós, Van Divulgación, Cristina Corral.

Una vez finalizado, el Salón Virtual prevé eliminarar los contenidos para proteger la propiedad intelectual. Destaca en especial "el trabajo creativo realizado por los monitores del Salón, que fueron quienes "prepararon los primeros contenidos y a quienes pertenecerá la mayor parte de las actividades de las que podréis disfrutar en los próximos días y semanas".