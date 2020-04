Los municipios de la comarca --excluyendo a Pontevedra-- suman más de un centenar de denuncias por incumplimiento del decreto de estado de alarma.

Ayer martes, Marín cerraba su balance con un total de 70 sanciones, mientras que en Caldas de Reis se habían cursado un total de 28 desde el inicio de la crisis sanitaria. Desde la Policía Local de Sanxenxo se han propuesto 5 sanciones y en Ponte Caldelas "aproximadamente una docena", según fuentes municipales. La Policía Local de Poio no facilita estos datos.

En los pequeños municipios de la comarca, que no disponen de Policía Local, actúa la Guardia Civil, por lo que sus ayuntamientos desconocen el número de expedientes que se han tramitado. El teniente de alcalde de A Lama, David Carrera, apunta que "dos o tres sabemos que se han puesto", si bien no disponen de cifras exactas. En similares circunstancias se encuentran Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro, Barro y Vilaboa, que no tienen Policía Local.