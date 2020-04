Poco a poco y a pesar de las medidas preventivas también va en aumento el número de contagios por Covid-19 que se detecta entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según los datos que manejan los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil actualmente son en torno a una docena los agentes de baja en la provincia de tras dar positivo por este virus. La semana pasada la cifra era de siete.

Según confirman desde el Sindicato Unificado de Policía, tras el primer positivo detectado en un agente de la Policía Nacional en Salvaterra, en los últimos días se detectó también el primero entre la plantilla de la Comisaría Provincial de Pontevedra en Joaquín Costa, así como otros dos en la de Vigo, el primero el domingo y el segundo el lunes.

En lo que respecta a la Guardia Civil, la cifra de contagios creció de los seis que estaban confirmados la pasada semana a un total de ocho entre la plantilla de la Comandancia pontevedresa, según los datos que maneja AUGC.

Además del riesgo para la salud de los propios infectados, otro de los problemas es la merma de efectivos que puede suponer para las plantillas si los contagios entre las fuerzas de seguridad continúan aumentando. Sin ir más lejos, como ejemplo, desde el SUP señalan que estos cuatro contagios supusieron que un total de 27 agentes de la Policía Nacional en la provincia de Pontevedra tengan que mantenerse aislados en una cuarentena preventiva, hasta que se descarte la posibilidad de contagio.

A estas cifras también habría que sumar los posibles contagios entre las policías locales que también están realizando un intenso esfuerzo de control del estado de alarma y apoyo a la población durante esta crisis sanitaria. Al menos en lo que respecta a la ciudad del Lérez los efectivos municipales están esquivando al Covid-19, no hay contagios detectados entre sus efectivos, según confirma el Concello de Pontevedra.

Las Fuerzas Armadas son otra de las patas sobre la que se está sosteniendo la seguridad pública y otras labores de apoyo a la población, así como la desinfección de algunos de los puntos e infraestructuras consideradas críticas en la provincia. Desde la Brilat explican que, por el momento, tampoco han registrado ningún positivo oficial tras realizar la correspondiente prueba. En la base General Morillo reconocen que sí han tenido efectivos aislados en cuarentena preventiva de militares que llegaban desde zonas de riesgo o que presentaban algún síntoma, pero positivo tras realizar la correspondiente prueba no se ha registrado ninguno.

Tanto los sindicatos policiales como las asociaciones de la Guardia Civil insisten en no olvidar a las Fuerzas de Seguridad en el reparto del material de protección necesario. "Nosotros estamos bajo mínimos", explica Roberto González, secretario general del SUP en Galicia. Pese a que los funcionarios tratan de realizar, "a veces con sus propios medios", limpiezas de los vehículos patrulla al finalizar cada turno, desde el SUP plantean la posibilidad de que algún tipo de empresa especializada realizase esta labor para que fuera realmente efectiva. En cuanto a los guantes y mascarillas, reciben uno por servicio que intentan rentabilizar lo más que pueden.