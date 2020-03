El sector pesquero advierte de una crisis "de unas características y una magnitud sin precendentes"

"Lo que está pasando no tiene precedentes; esto no se parece en nada al Prestige", afirmó la patrona mayor de Lourizán, María del Carmen Vázquez en el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra. Tanto la patrona mayor de Lourizán como sus homólogos de la ría entienden que nada los había preparado para una situación de crisis de estas características y magnitud. "Nadie imaginó un escenario semejante".

Con cierta tristeza, Vázquez reconoce que lo peor es no poder luchar contra esto "todos juntos", porque "no nos podemos reunir para trabajar, no podemos vernos y discutir estrategias de futuro, tiene que ser todo por teléfono". Y si por algo destacó siempre el sector cuando las cosas venían mal era por su unidad, hasta eso le arrebató la pandemia.

El sector subraya que durante una crisis de estas características los productos del mar frescos son más necesarios que nunca, no solo por una cuestión de salud alimentaria sino también por su peso específico en el mantenimiento de la economía gallega. Sin embargo salir a faenar para suministrar de producto fresco, de calidad y sanitariamente seguro se hace cada día más complicado. Los hombres y mujeres que conforman el sector acusan al desgaste de no saber ni se van a vender ni cuánto les van a pagar ni si se van a contagiar. Sin unos ingresos mínimos no les quedará más remedio que quedarse en tierra para no incurrir en pérdidas.

Toda la cadena lo sufre

Todos los eslabones de la cadena del sector están padeciendo esta situación inédita, con un montón de dudas e incertidumbres. "No olvidemos que en estos tiempos podemos estar abastecidos de alimentos de calidad y sin problemas de suministros gracias a su trabajo y a su esfuerzo pero el sector ve como sus ingresos merman. Sin un repunte de precios en el horizonte más de uno piensa en amarrar, porque no les compensa seguir arriesgándose, ni por ellos, ni por nosotros", explica GALP, que quiere solidarizarse con el sector pesquero y marisquero ante la grabe crisis que afronta la raíz de la pandemia del Covid 19 y del impacto que el estado de alarma está teniendo en su actividad.

El sector, esencial como proveedor de alimentos de primera necesidad, ha seguido trabajando "en unas condiciones que ni garantizan la seguridad de las personas ni los sueldos". A los problemas para aplicar las medidas de seguridad y protección ante lo Covid 19 en los barcos hay que sumarle la caída de los precios en primera venta que hace que no compense económicamente asumir los riesgos.

La patrona mayor de Lourizán, María del Carmen Vázquez, habla con gran preocupación de que entre las marisqueras "los ánimos están muy bajos porque en el marisqueo se vive día a día y van a ser meses fastidiados". Dentro del sector, el marisquero es lo que se lleva la peor parte, se trata de productos que tienen que comercializarse rápidamente, que en muchos casos no son congelables y que no son considerados por los consumidores como artículos de primera necesidad. Además, tradicionalmente la mayor parte de los productos del marisqueo estaban destinados a la restauración pero con esta cerrada se está perdiendo el producto. En Lourizán cerraron el marisqueo a flote y a pie en la tercera semana de marzo. Desde la cofradía se está pidiendo el cese de actividad. Además, como explica Vázquez "hay gente que está yendo al mar para otro tipo de artes. El mar no está cerrado al cien por cien, están sectores cerrados".

Canal Horeca

El cierre del canal Horeca desestabilizó por completo al sector pesquero y marisquero porque hay especies que no encuentran salida en las lonjas. "El impacto es especialmente fuerte en el sector marisquero" asegura el secretario de la cofradía de Bueu, José Barreiro. "Hay sectores que aún categorizados como primera necesidad realmente no existe demanda para esos productos, falo de bivalvos, percebes, erizos, navajas, etc. No hay quien compre porque gran parte diera volumen iba para restauración. Si la restauración está cerrada, ¿a quién le vendes?". Además, el derrumbe en los precios que soportan los extractores no se está trasladando al consumidor final.