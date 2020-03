El sector pesquero, preocupado por una caída de precios "nunca vista"

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra se puso en contacto con representantes del sector de su área de influencia para abordar la crisis sanitaria y su repercusión en el sector. "Los precios son horribles, históricamente nunca se vieron precios como estos. Es una barbaridad. Los más mayores no recuerdan precios tan bajos sobre todo en el pescado fino. El rape, el rodaballo, el lenguado; no tienen salida porque son de restaurante y estos están cerrados", explica la presidenta de la cooperativa San Miguel de Marín, Beatriz Vázquez.

Su valoración la corroboran los demás portavoces. Todos coinciden en que, desde que se decretó el estado de alarma, las ventas de pescado y marisco descendieron, así como también descendieron las cotizaciones en lonja. También ha caído el ánimo de los profesionales.