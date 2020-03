María del Carmen Gonzalo: "Cocinar para esos niños es muy especial"

María del Carmen Gonzalo y su hija se hicieron cargo del popular Restaurante O Roxo de Placeres hace poco más de un año. La crisis sanitaria del Covid-19 les ha obligado a cerrar las puertas al público, pero al mismo tiempo les ha "regalado un encargo muy especial", explican, y con el que se sienten gratificadas: cocinar para los niños becados por Servicios Sociales del Concello y que han dejado de recibir esta comida diaria en el colegio.

- ¿Cómo surgió la iniciativa?

- La idea partió de la concejala de Benestar Social, Paloma Castro, porque los niños de las becas comedor se quedaban sin la comida diaria del colegio y el comedor San Francisco tampoco abre todos los días. Además la concejala quería una alimentación más variada y más completa, dado que se trata de niños. Así que se puso en contacto con nosotras porque sabe que tenemos experiencia en comidas para grandes grupos. Aquí solemos atender excursiones del Imserso.

- ¿Y cómo recibió la idea?

- Me encantó. Sobre todo por poder hacerlo por los niños, que es un estímulo muy grande. Además somos una pequeña empresa que estamos en ERTE, porque lógicamente el restaurante está cerrado al público. Mi hija y yo somos autónomas pero no nos hemos acogido la ayuda para los autónomos, por eso podemos seguir trabajando y ahora dando este servicio.

- ¿Qué menús les prepara?

- Una comida variada y equilibrada, como me ha pedido el Concello. Según el día, el menú lleva ternera, pollo, pescado, cerdo y siempre verduras, cada día. Además el menú lleva su postre, con yogur o fruta, y pan.

- ¿Qué supone para usted cocinar para un centenar de niños que posiblemente no tienen otra comida en casa ?

- Ha sido un encargo muy especial y es lo que más me gusta de hacer esto, porque la verdad es que no le ganamos nada, cubrimos gastos prácticamente. Tenemos un presupuesto para hacer estas comidas y lo agotamos y lo superamos, porque yo quiero que los niños reciban una buena alimentación cada día. De hecho me han llamado para dar servicio a otras empresas de la zona pero no lo vamos a hacer, porque mientras dure esto nos vamos a dedicar en exclusiva a estos niños. Creo que en estas circunstancias hay que arrimar el hombro. Esto realmente no lo hago para ganar dinero, lo hago por esos niños.

- ¿Cómo se preparan 100 menús entre dos personas?

- Pues levantándonos a las siete u ocho de la mañana, dependiendo del menú previsto, y empezando a cocinar con mucha dedicación para que cuando lleguen las doce del mediodía esté todo preparado y esté rico además. Pero no hemos llegado aún a los cien menús. Nos pasan un listado cada día y hoy hicimos 73, aunque el Concello quiere llegar a 100 que son los beneficiarios de esta beca comedor.

- ¿Cómo entregan la comida?

- Tenemos un listado sin nombres, de familias con un número. Nosotras hacemos los menús, los empaquetamos y los voluntarios de Protección Civil se encargan de recogerlos y de entregarlos.