Las Fuerzas de Seguridad suman sus primeros positivos por el Covid-19

Las Fuerzas y_Cuerpos de Seguridad del Estado están también comenzando a sufrir los primeros contagios por Covid-19 entre sus filas. Su personal también es de los más expuestos al coronavirus y, pese a las medidas preventivas que se están adoptando, ya se están produciendo los primeros positivos en Pontevedra.

Por el momento, la Guardia Civil está siendo la más afectada. El propio Instituto Armado confirmaba que hasta el momento de los ocho casos registrados en Galicia, un total de seis correspondían a la provincia de Pontevedra._Fuentes de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil confirmaban que ayer el número de agentes infectados en la Comandancia de Pontevedra eran estos seis, de los que cuatro correspondían a la agrupación de Tráfico. Uno de estos seis guardias civiles, además, permanecía ingresado en el hospital.

La Policía Nacional, por su parte, también ha registrado el primer contagio en la provincia. Se trata de un agente que presta sus servicios en la Comisaría fronteriza de Salvaterra do Miño. Por ahora, según el SUP, el resto de comisarías de la provincia han podido evitar el contagio pero para ello insisten, aún siendo consciente de la necesidad de este material en otros escenarios de la crisis fundamentales como son los hospitales, en que se pueda dotar en la medida de lo posible a los agentes con equipos de protección como mascarillas y guantes, tal y como señala el secretario general del SUP en Galicia, Roberto González. En la comunidad autónoma son seis los policías nacionales infectados, cuatro en A Coruña, uno en Lugo, otro en Ourense y el agente pontevedrés.

Desde el Concello de Pontevedra confirmaron ayer que, por el momento, tampoco hay constancia de ningún infectado entre los agentes de la Policía Local, así como en el resto de personal municipal, tanto de emergencias (como pueden ser los bomberos) como entre el resto del funcionariado.

Desde el sindicato AUGC también piden que, en mayor o menor medida, se pueda dotar a los agentes de material de protección como mascarillas y guantes que "ahora mismo escasean" en algunos puestos de la provincia.

Desde la Asociación ProGuardia Civil (AproGC), su portavoz en la provincia, Manuel Picón, subraya que en estos momentos hay dotación suficiente de material de protección en la comarca y que se están siguiendo estrictos protocolos de prevención y desinfección, lo que no impide que los agentes se puedan ver expuestos al riesgo de contagio.

Y es que, tal y como confirma el secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, el trabajo que desarrollan las fuerzas de seguridad provoca que muchas veces cualquier medida preventiva pueda resultar infructuosa, como ocurrió con dos agentes de la Policía Nacional en la provincia de Ourense que tuvieron que permanecer en cuarentena tras una intervención para hacer cumplir el estado de alarma en el que el supuesto al que iban a identificar se resistió y respondió a la detención "escupiendo a ambos funcionarios".

Manuel Picón explica que los protocolos que se están siguiendo son muy estrictos, incluso con dobles desinfecciones de vehículos. "La orden que hay es que tanto el que sale de turno como el que entra proceda a desinfectar el vehículo", indica el responsable de AproGC. También se están organizando "turnos estancos" para que en el caso de producirse un positivo la merma por el personal que se tenga que poner en cuarentena sea la mínima posible.

Trabajo fronterizo

Y es que uno de los principales problemas de que los contagios se extiendan a las fuerzas de seguridad sería el de una posible diezma de las plantillas, por los propios agentes enfermos y las cuarentenas. Desde el SUP se reclama que se utilice a la UIP para servicios extraordinarios que se están realizando como el control de las fronteras con Portugal, labor a la que se están desviando diariamente agentes de las comisarias pontevedresas. Concretamente, se están desviando 16 agentes de la Comisaría de Joaquín Costa todos los días hacia la frontera lusa.