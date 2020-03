El CHOP supera los 200 positivos por Covid-19 en dos semanas y suma un tercer fallecido

El contagio del coronavirus ha tomado fuerza de nuevo tras un día en el que pareció dar un respiro al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Ayer se conocían 23 nuevos positivos en el Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, retomándose de nuevo la media de incremento de la última semana. Además, hay un tercer fallecido, un hombre de 74 años.

El optimismo generado el martes, con la incorporación de 15 diagnosticados, el número más bajo de los últimos días, fue una excepción, lo que hace una idea de la importancia de seguir manteniendo las recomendaciones médicas de permanecer en casa debido a la pandemia.

Con las nuevas cifras facilitadas por la Consellería de Sanidade, son ya 202 los enfermos por Covid-19, lo que supone un punto de inflexión importante, al pasar la barrera de los 200. La de los 100 casos se superó el pasado 21 de marzo, es decir, hace tan solo cuatro días. Y hay que recordar que el primer positivo se conoció el 10 de marzo, hace dos semanas exactamente.

De los 202 actuales, se encuentran en sus domicilios curándose de las enfermedad un total de 142. Por su parte, han necesitado hospitalización 60. La mayoría se encuentran en el Hospital Montecelo, aunque también hay ingresos en el de O Salnés. Asimismo, hay que contar entre estos a nueve personas que están más graves, en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El tercer fallecimiento conocido ayer, un vecino de la parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo, de 74 años que estaba ingresado en el Hospital Montecelo, se suma a los de otros dos, también varones y de avanzada edad. En los tres casos, según fuentes de la gerencia del área sanitaria, se trataba de personas con patologías previas.

Pruebas a sospechosos

En el área sanitaria se trabaja intensamente en la realización de test de detección del Covid-19. A los tres equipos móviles que se organizan a diario desde el Hospital Montecelo para acudir a los domicilios, se suma la labor que se lleva a cabo en el CovidAuto, en el Recinto Ferial.

Tal y como publicó FARO, hasta el pasado martes se habían realizado cerca de 1.400 test en total. Sin embargo, esta cifra podría ser mucho mayor, tal y como reconoce personal sanitario del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP

"Nos encontramos con un problema, y es que no nos envían suficiente reactivo para poder realizar las pruebas", asegura una de las trabajadoras que estos días está en el CovidAuto.

"Esto supone que si en un turno nos daría tiempo a hacer unos 70 test, como hicimos los primeros días porque las citas a los pacientes sospechosos son cada cinco minutos, al final solo podemos efectuar 50. Hubo un turno que incluso solo 20", se lamenta.

Cinco días por un resultado

Además, critican también que se estén demorando los resultados de dichas pruebas, que, en teoría, se debería conocer en unas tres horas. "Hay gente que se la ha hecho y han pasado cinco días y todavía no saben si han dado positivo o no, con el peligro que eso tiene ya que no saben si están contagiando o no", subrayan los trabajadores.

En el CHOP el Hospital Montecelo es el centro neurálgico del plan de contingencia contra el coronavirus. Desde la gerencia y con la coordinación de los servicios de Medicina Preventiva, Interna, Neumología y UCI, entre otros, se han tomado una serie de medidas con vistas que durante esta semana y la próxima se alcance el pico máximo de contagio por Covid-19 en el área sanitaria.

La Unidad de Cuidados Intensivos está completamente destinada a este tipo de pacientes, mientras que ya son cuatro las plantas del hospital que acogen a los enfermos por coronavirus: Neumología, Medicina Interna, Traumatología y Cirugía. Al Hospital Provincial serán desviadas los niños y mujeres embarazadas infectados.