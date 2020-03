Diez horas al día para poder hacer cien unidades

A sus 69 años María del Carmen Rodiño está trabajando unas diez horas al día para poder hacer cien mascarillas diarias, que reparte gratuitamente en la Carnicería la Barca, ya que sus negocios, Casa Pepe y Hotel Don Pepe, permanecen cerrados. Es modista y hace trajes a modo de hobbie, en cuando vio la gravedad de la situación supo que tenía que hacer algo: "Es mi granito de arena para el coronavirus", comenta modestamente.

"Una amiga que vende telas, me trajo tela TNT homologadas y comencé a coser", explica reivindicando que no las quiere vender, sino donar. Con la ayuda de su hija las plancha y las envasa en un plástico protector para llevarlas al local donde se agotan en cuestión de horas. "Yo no pensé que iban a pedirlas tanto, pensé que sería para las pocas personas del barrio que van al local", se sorprende señalando que acaba de llevar 60 unidades y ya no queda ninguna.

"Calculo que tengo para unas 500 más, pero cuando se me acabe no tengo más", comenta haciendo un llamamiento por si alguien tiene tejido para que ella lo cosa.