Un hombre de 72 años de edad falleció ayer por coronavirus en la ciudad de Pontevedra. El paciente, que estaba ingresado en el Hospital Quironsalud Miguel Domínguez, resultó positivo en la prueba PCR y, a mayores, padecía una serie de patologías previas que se vieron agravadas por el coronavirus, según informaron fuentes oficiales del Servizo Galego de Saúde.



Este paciente supone la segunda víctima, el primero en un centro privado, que se cobra el Covid-19 en el área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, registrándose la primera el pasado 14 de marzo, cuando un hombre de 81 años, también con varias patologías e ingresado en el Hospital de Montecelo, fallecía a causa de la infección provocada por el coronavirus.





El cómputo global de fallecimientos en la comunidad gallega se eleva a 16, tras haberse registrado este último en la ciudad de Pontevedra. Por otra parte, el área sanitaria amanecía ayer con 136 contagios por Covid-19. De ellos, 30 personas se encuentran hospitalizadas (dos en el Hospital do Salnés y el resto en Montecelo ), y ya son tres los pacientes ingresados en la UCI. El resto, 103 casos, se mantienen aislados en sus domicilios.Veinticuatro casos más de coronavirus en un día en el área sanitaria son las nuevas cifras que maneja la Consellería de Sanidade Así, los positivos por coronavirus continúan in crescendo a medida que pasan las horas. Y es que, si bien el pasado jueves eran 59 los casos cuantificados, con 11 ingresos y ningún paciente en UCI; tras haberse contabilizado los registrados entre las jornadas del viernes y de ayer, los contagios suman ya 77 casos nuevos, así como las hospitalizaciones, que se duplicaron en apenas dos jornadas, siendo ahora 30 las personas hospitalizadas. A mayores, fuentes oficiales del Complexo Hopisltarioa Universitario de Pontevedra (CHOP) señalaron que tres personas permanecen en cuidados intensivos por la infección.La noticia de la segunda víctima mortal por coronavirus en la ciudad empañó un poco la que ayer Pontevedra recibía con gran alegría la anunciada por el Sergas : el CHOP daba su primera alta. Se trata de un paciente de 45 años que había ingresado en estado "muy grave", siendo este el primer positivo en el área sanitaria, y que ayer se marchaba "en perfecto estado" para su domicilio, donde deberá permanecer unos 10 días más como medida preventiva.El número de casos por coronavirus en Galicia asciende ya a 885, lo que suponen 164 más que el pasado viernes --cuando había registrados 721--, y hasta la fecha, han fallecido un total de 16 personas debido a la infección del virus , siendo la jornada del día 20 de marzo la más negra hasta el momento en la comunidad gallega cuando se produjeron cuatro decesos en un solo día.De los nuevos 885 casos, 225 corresponden al área sanitaria de A Coruña; 58 a la de Lugo; 95 a la de Ourense; 136 a la de Pontevedra; 212 a la de Vigo; 130 a la de Santiago y 28 a la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, 33 permanecen en UCI, 227 se encuentran en unidades de hospitalización mientras que 625 están en sus respectivos domicilios.Hasta el momento, en la comunidad gallega se han registrado un total de seis altas de pacientes y 16 fallecimientos . Los últimos que han trascendido son los casos de una mujer de 77 años de edad ingresada en el Hospital Juan Cardona de Ferrol, el de un varón de 81 años de edad ingresado en el CHUAC y el paciente del Domínguez de 72 años. Los tres padecían patologías previas.El Consello Galego de Colexios Médicos reivindicó ayer que, ante la grave crisis sanitaria que estamos atravesando, es necesario enfatizar que las médicas gestantes "no deban exponerse a un riesgo innecesario", indicaron en un comunicado. Es por esto que el organismo insta a Sanidade a que, en tales situaciones, se le pueda dar a las interesadas una de las siguientes opciones: teletrabajo, si las circunstancias lo permiten, y de no ser factible , considerar una baja laboral Desde la Consellería de Sanidade se informó al Consello de Médicos que el Sergas "está haciendo lo posible" por adaptar el puesto de trabajo para evitar cualquier tipo de riesgo para las profesionales embarazadas