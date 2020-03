El cantante no quiere frivolizar con la grave crisis sanitaria que estamos viviendo: "Yo no pretendo hacer una verbena, porque no estamos para echar cohetes, pero lo que pretendo es distraer y que por una hora desconectasen del grave problema que estamos viviendo desde sus casas", acuña. "Nos ha tocado vivir esta situación y lo importante es salir de este problema, y luego ya tendremos fiesta", expresa admitiendo que hay que valorar más todo y disfrutar lo que podamos porque, explica "la música es ese lenguaje universal que llega a todo el mundo".

El cantautor vive en el entorno del centro de salud de Combarro y aprovechó que es una zona con varios edificios para hacer más amena la cuarentena a los vecinos, para disfrutar así de la música en directo "desde sus casas, que es lo importante"