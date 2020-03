Los funcionarios de la prisión hacen un llamamiento para que les donen material de protección frente al Covid-19

Los representantes de los trabajadores del Centro Penitenciario de A Lama lanzaron ayer un mensaje de socorro a la sociedad, "ante la difícil situación que se vive en la prisión, a consecuencia de la pandemia de COVID-19". Los funcionarios quisieron alertar de que el Centro Penitenciario disponía de cerca de diez mil mascarillas en stock, que habían sido adquiridas de forma previsora ante la inminencia de la pandemia. Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto de estado de alarma, "estas existencias tuvieron que ser declaradas, siendo destinadas en su mayoría a otros lugares donde eran más necesarias. Quedaron en la prisión menos de dos mil", explican.

El problema, señalan, "es que se están agotando y ya no se nos proporcionan más, en previsión de que un brote de coronavirus obligue a su uso intensivo por internos y trabajadores". En un principio, las indicaciones del Centro Directivo y de los mandos del Centro Penitenciario eran que los funcionarios "no sólo no necesitaban usar EPIS, sino que estaba contraindicado utilizarlos porque, según ellos, podría generar una sensación de alarma entre la población reclusa". "Esta delirante postura, contraria a las recomendaciones médicas, y a la propia experiencia de los trabajadores penitenciarios, se ha visto desmentida por la realidad", aseguran. "Los internos están bien informados y saben perfectamente que si nos se les permite comunicar con sus seres queridos por el riesgo de contagio, en buena lógica todo el personal procedente del exterior y que esté en contacto con ellos, tendría la obligación de utilizar protección para evitar contagiarlos" explican los sindicatos firmantes, Acaip-UGT, A.T.P., CC OO, CSIF y CIG.

"Esta es la razón última que está detras de varios de los desórdenes e incidentes registrados en las prisiones españolas en los últimos días", explican, al tiempo que añaden que "una vez que se ha dado cuenta de su error, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está rectificando esta forma de proceder". "Ante su falta de previsión, asumimos la responsabilidad de intentar buscar donaciones de este tipo de material", reconocen. "Hay que tener en cuenta que un centro penitenciario puede ser un lugar terrible para la propagación de la enfermedad", resaltan. Aunque tiene la ventaja relativa de ser un espacio aislado, con una población reclusa, en su mayoría, "disciplinada y acostumbrada al confinamiento, de modo que, haciendo las cosas bien, deberían sentirse protegidos", al mismo tiempo, "también es un lugar con un alto porcentaje de personas inmunodeprimidas, que han sufrido toxicomanías y otras patologías, lo cual podría tener consecuencias fatales".

Por otra parte, la posibilidad de que los trabajadores enfermen puede dejar mermados los efectivos, y "dar lugar a incidentes que tratamos de evitar a toda costa". "La situación actual es de máxima preocupación y tensión, debido a que los trabajadores no disponemos de mascarillas ni guantes suficientes para los próximos días". Por todo lo expuesto, hacen un llamamiento "a las empresas, fabricantes o almacenes que puedan proporcionar mascarillas y guantes de nitrilo para utilizar en los puestos de trabajo donde estamos en contacto estrecho con la población reclusa, el nuestro es un servicio público esencial de alto riesgo, y en estos momentos, más que nunca, necesitamos medios para poder garantizarlo", finalizan.