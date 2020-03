"Bravas do mar", un documental que reivindica el papel de la mujer en la pesca

No se trata tanto de feminizar la pesca, que también, sino de cambiar la imagen que de esta actividad "masculina" se tiene. No es cuestión de favorecer a las profesionales de este mundo, que se defienden perfectamente, sino de verlas y admirarlas. No es la razón cambiar el lenguaje, sino que éste refleje la realidad. Y, sobre todo, no es la motivación contemplar el pasado o el presente, sino potenciar el futuro. Un futuro en el que las palabras pescadora, armadora, patrona o investigadora sean de uso común. "La pesca siempre fue también femenina, es hora de que los niños y niñas lo sepan, nos mejoren y conviertan la verdad privada en verdad pública". Estas, al menos, son las intenciones con las que Opromar (Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín) desarrolla la iniciativa, "Bravas do Mar".

En 2018, esta misma organización celebró en Marín "Faenando cara a la igualdad", una jornada dedicada a poner en valor el papel de la mujer en el sector pesquero, que incluyó la presentación de un informe de la Universidad de Vigo sobre la realidad de las profesionales con unas conclusiones negativas en cuanto a aspectos como visibilización, equiparación salarial o igualdad de oportunidades.

Dos años después, Opromar presenta "Bravas do Mar", un documental y un libro que recogen los testimonios de diez mujeres de O Rosal, Viveiro, Ribeira, Ourense, Bueu y Pontevedra que aportan su experiencia en un mundo considerado erróneamente de hombres pero en el que la mujer siempre ha tenido un papel fundamental. Patronas de pesca, gestoras de empresas, investigadoras, armadoras, redeiras y encargadas de lonja ofrecen su punto de vista sobre el sector y relatan en primera persona su trayectoria. La iniciativa tendrá una página web propia y el documental y el libro se podrán descargar de forma gratuita en varios idiomas.