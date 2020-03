El positivo por Covid-19 en el asilo de Caldas permanece aislado en el centro

El usuario del asilo de las Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas infectado por el coronavirus Covid-19 permanece aislado en este centro tras confirmarse el positivo. Así lo han confirmado fuentes de la dirección de la residencia, que han subrayado que han adoptado "todas" las medidas en esta residencia de mayores que les han indicado las autoridades sanitarias. Este caso es, además, el primer contagio del municipio.



Por su parte, fuentes de la Consellería de Política Social han señalado que el personal de todos los centros de servicios sociales, residencias incluidas, "cuenta con un protocolo de actuación diseñado el pasado jueves y actualizado este lunes", que recoge medidas de higiene y pautas a seguir en el caso de localizar un posible contagio en el centro.





En este protocolo, concreta Política Social, se establece que "ante la presencia de un posible caso de Covid-19 los responsables del centro deberán situar a la persona afectada en una".Además, en el caso de ser un usuario, han puntualizado las mismas fuentes de la Xunta, "deberá estar" que "no debe mantener ningún factor de riesgo y mantenerse a dos metros de la persona afectada, siempre que no necesite ayuda". Además, concreta Política Social que en el caso de que la persona usuaria no disponga de una habitación individual, deberá ser trasladada "a la zona de enfermería".El centro en el que ha sido detectado el caso es una residencia privada de Caldas , que gestiona la orden católica de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Tras detectarse este caso el Ayuntamiento de Caldas ha ordenado un operativo especial de desinfección por parte de Protección Civil en el, con el fin de minimizar el impacto que pueda tener el Covid-19 en la vía pública.