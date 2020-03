María Josefina Rial Ferro: "No es que no le tengamos miedo al virus, es que nos pescó aquí y decidimos que aquí nos quedamos"

María Josefina Rial Ferro y José Rendo Carneiro, vecinos de Ferrol, aparcaron esta semana su caravana en el parking de Pontevedra, una experiencia muy especial para una pareja que esperaba reabrir a la vuelta un albergue en el Camino Inglés. "No es que no le tengamos miedo al virus", explica ella, "es que nos pescó aquí y decidimos que aquí nos quedamos". El matrimonio había previsto salir hoy de regreso a su localidad.

- ¿Son jubilados?

-Si, los dos, pero además estamos por lo siguiente. Somos de Ferrol y hemos venido a Pontevedra para que a mi marido le pusiesen acupuntura y nos cogió con seis sesiones, nos dijimos bueno, nos vamos a arriesgar. De aquí no salimos y esperamos a que acabe las sesiones. Y luego cogeremos la autocaravana y nos iremos a casa.

- ¿Salen?

-A nada.

- ¿Cómo es la cuarentena?

-Pues aquí metida, salimos por aquí, alrededor, con el perrito, y pendiente de que no toque nada al volver. Porque, claro, con el perro hay que tener un cuidado especial, y además tenemos miedo que nos traiga cualquier cosa para adentro, porque aún es muy cachorro.

- ¿Desde cuándo llevan así?

-Desde el viernes pasado y el viernes ( por hoy) ya nos podemos ir. Y ahora, pues bueno, si podemos cogemos la autocaravana y nos vamos a un Mercadona para coger algunas cositas.

- ¿Cómo es el aprovisionamiento? ¿Tienen víveres?

-Trajimos cosas, sí, trajimos cosas, porque como ya estaba la cosa un poco revuelta dijimos, mira, va a ser de las pocas veces que cocinemos en la autocaravana. Porque nunca cocinamos, puedes tomar algo de noche, una picadita, el desayuno lo haces porque es más completo, pero la comida siempre es en algún sitio, estés donde estés, pero de esta vez trajimos, ya aprovisionamos y trajimos cosas hechas. Y luego, lo típico, tienes tu jamoncito, tus quesos, estuvimos en Touro en la feria...

- ¿Cómo planean el regreso?

-Volveremos por Sigüeiro, allí tenemos una finca y un albergue en el Camino Inglés, un albergue que la verdad es no se cómo va a reabrir ahora. Son unas fechas que no se qué va a pasar. No creo, no creo que se pueda abrir... Mientras tanto aquí seguimos, no queda otra, hay que estar aquí.