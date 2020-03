Atrapadas en el aeropuerto en Tailandia por el Covid-19

Tenían su vuelo de regreso previsto para dentro de tres meses, en junio, pero la embajada les urgió a regresar a España cuanto antes por el cierre de su hotel y de los bares y restaurantes en al provincia de Tailandia en la que se encontraban a causa del avance del Covid-19. Ahora se encuentran atrapadas con otros 70 españoles en un aeropuerto de ese país a la espera de encontrar pasaje en algunos de los pocos vuelos que salen hacia Europa. Los que lo hacen, además, van a rebosar. Son dos pontevedresas, una vecina de Sanxenxo y otra de Dena, que tratan de regresar a casa.

La crisis sanitaria mundial declarada por la pandemia del Covid-19 está sorprendiendo a miles de españoles lejos de nuestras fronteras y son millares los que están teniendo serios problemas para regresar a casa. Es el caso de dos jóvenes de la provincia de Pontevedra, Ana Fernández, de Sanxenxo y una amiga, vecina de Dena, que en la tarde de ayer se encontraban atrapadas en un aeropuerto tailandés a la espera de encontrar un vuelo que, cuando menos, las pudiera traer de regreso a cualquier punto de Europa.

Según explica Ana Fernández, ambas se encontraban en una isla del golfo de Tailandia, alojadas en un hostel. "La situación era bastante normal por aquí, escuchamos recomendaciones para regresar para los que tuvieran vuelos próximos, pero nosotros no teníamos avión hasta el 6 de junio", por lo que continuaron en la zona" con normalidad. Fue anteayer cuando las cosas se empezaron a torcer. A su llegada al hostel les informaron que, debido a la crisis del coronavirus, la instalación iba a cerrar. "Nos daban dos días para buscar otro sitio a donde ir", explican, dado que en esta provincia se iba a aplicar también el cierre de bares y restaurantes, así como otros negocios.

Como su estancia en Tailandia y su vuelo tenía previsto prolongarse hasta junio, su primera opción fue buscar otro lugar en otro punto del país en el que pudieran pasar este periodo de cuarentena hasta regresar. Sin embargo, tras ponerse en contacto con la embajada de España "nos dijeron que teníamos que irnos de Tailandia cuando antes, nos indicaron que nos fuésemos al aeropuerto y que allí esperásemos para coger el primer vuelo que encontrásemos hacia España o cualquier punto de Europa". Las dos jóvenes le comentaron al personal de la embajada que sabían que se estaban cancelando vuelos y que era casi imposible conseguir alguna plaza en los pocos que salen con destino a Europa y sin hacer escala en Oriente (algo que también le dijeron que no hicieran). Desde la embajada les dijeron que se fueran para el aeropuerto igual y que cogiesen el primer avión que pudiesen hacia Europa, evitando Malta e Italia.

Dado que estaban en una isla no pudieron salir hacia al aeropuerto hasta el día siguiente. Ayer por la tarde esperaban ya en las instalaciones aeroportuarias junto "a otro grupo de unos 70 españoles" que, como ellas, buscan desesperadamente una plaza para regresar, ya no a casa, sino a cualquier punto de Europa. "Las colas son impresionantes y los pocos aviones que salen la mayoría están todos llenos", en alguno hacia Dinamarca "quedan solo billetes de primera clase y tampoco nos aseguran que esos aviones vayan a salir". Los españoles atrapados en ese aeropuerto tienen pensado acudir en las próximas horas a la embajada a solicitar más ayuda, pero los que ya han ido explican que les insisten en que traten de volver a Europa en el primer avión que puedan: "básicamente nos dicen que nos busquemos la vida como podamos". Por el momento, no saben como van a poder regresar a su país y siguen esperando atrapadas en el aeropuerto.