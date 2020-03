manuel constenla "El cáncer no se para por el coronavirus, no podemos decirles: vuelvan en tres meses"

El mundo se ha parado en buena parte a causa del Covid-19, pero la sanidad sigue al pie del cañón más que nunca. Aunque en el área de Pontevedra y O Salnés algunas consultas con especialistas se realizan solo por teléfono, en el servicio de Oncología se mantienen las de nuevos diagnósticos o recaídas, así como los tratamientos porque, tal y como asegura el doctor Manuel Constenla, "el cáncer no se para por el coronavirus".

- ¿Qué protocolos se están aplicando para la atención de pacientes oncológicos en el CHOP?

- En general, la limpieza de ha enfatizado y tras cada tratamiento se limpian concienzudamente los sillones, para que entre el siguiente paciente. Además, a todos los enfermos se les protege con una mascarilla, así como a sus acompañantes. Tratamos que estos últimos pasen el menor tiempo posible aquí.

- Es decir, que la actividad prosigue casi con normalidad...

-El cáncer, porque haya un virus como el coronavirus, no se para; el que está enfermo lo va a estar igual. Al que le duele le va a doler igual. Esto no es aplazable, no podemos decirle "bueno, vuelva usted dentro de tres meses, cuando se acabe la epidemia".

- ¿Y las consultas? ¿se mantienen?

-Las consultas que son rutinarias, de revisión de supervivientes a largo plazo que están más o menos bien o bien, las miramos nosotros previamente en consulta y si no hay ninguna novedad se les dan los resultados por teléfono y se la cita para la próxima por correo. Los que son pacientes con recaída o los que se les diagnostica un cáncer por primera vez, tienen que seguir viniendo, por supuesto.

- ¿Y la sala de espera para recibir la quimio? Se han quejado en numerosas ocasiones los pacientes y trabajadores por su pequeño y agobiante tamaño, ¿se sigue usando incluso en esta coyuntura?

- Procuramos que no estén en ella mucho tiempo. Les ponemos las mascarillas, les decimos que se vayan y vuelvan más tarde para no estar tanto tiempo esperando... Es una sala que está infradimensionada y eso del metro y medio o dos metros recomendables ahí son imposibles.

- Los pacientes oncológicos son todos de riesgo, ¿de qué manera les puede perjudicar más el Covid-19?

- Evidentemente, todos los pacientes que están en tratamiento con un cáncer activo están inmunodeprimidos. Unos en mayor grado que otros. Por lo tanto, tienen más riesgo de que si cogen cualquier enfermedad les va a ir, de partida, mucho peor que a un paciente sano.

- ¿Hay algún paciente del servicio que esté enfermo de coronavirus?

- No, hoy por hoy, afortunadamente, no hemos tenido ningún caso positivo en Oncología. Sí hemos pedido pruebas a algunos que tenían sintomatología compatible con la enfermedad pero dieron negativo, era de otras. Hay que tener en cuenta que se calcula que por cada diagnosticado de coronavirus hay otros diez sin diagnosticar.

- ¿Y el personal médico? ¿han zafado por ahora en Oncología?

-Bueno, tenemos una persona que como había estado en contacto con una médica internista que dio positivo ha estado 15 días en su casa. Afortunadamente está bien. Hay otra que estaba rotando en Madrid, en el Hospital Puerta de Hierro, y que también ha guardado la cuarentena. En ambos casos han optado por quedarse en casa por precaución.

- ¿Hay preocupación en el servicio por sus pacientes?

- Bueno, es que el problema de este virus es que en algunas personas se está portando de forma muy agresiva. Por ello, si un paciente ya está delicado por un cáncer... Ha habido de todo, desde gente joven que ha fallecido, como el primer médico chino que lo contó, de 32 años, hasta ancianos. No es cierto que se mueran todos los mayores que tienen cinco enfermedades.

- La ciudadanía tiene la sensación de que se le ha dado una información muy floja sobre el virus, por lo menos antes de que declarara la pandemia...

- Realmente, se dio una información muy minimizada al principio, para no asustar, y al final ha sido peor el remedio que la enfermedad. No se tomaron medidas en tiempo, se permitieron concentraciones masivas de gente... y de ahí ha explotado todo.

- Usted tiene contactos con colegas de prácticamente todo el mundo, ¿cuál es el sentir general de la comunidad médica?

- Lo que todos comentan es que es un virus nuevo que existe desde hace unos meses. La gente que se cura parece ser que se cura definitivamente, se crea inmunidad. Pero otros también han recaído. Se le llama coronavirus, pero es una varidad de coronavirus, el 19, que tiene una serie de componentes como los del VIH y que tiene una contagiosidad enorme. Pero todo esto se está estudiando ahora mismo.

- ¿Cuál es el mensaje que se lanza desde el servicio de Oncología a la población? sean o no sean sus pacientes.

- El mensaje es único: que hay que tener precaución. Hay que usar la mascarilla, sobre todo los pacientes de Oncología. Sobre todo, hay que insistir en la higiene del lavado de manos y en el uso de guantes que después se deben desechar. Es una enfermedad que se transmite por contacto. Aprovechemos que aquí no se usa un transporte publico como el metro, de tanto contacto y con tanto riesgo. De esta sobreviviremos.