Correos emitió ayer un comunicado en el que se da cuenta de las medidas adoptadas ante la alerta sanitaria. Así, según indicaron responsables de la empresa pública de servicio postal, "la gran mayoría de las operaciones corresponden a servicios de necesidad, principalmente el envío de dinero mediante giros postales".

Sin embargo, una de las principales quejas de trabajadores y sindicatos es que se ven obligados a hacer entregas que para nada son prioritarias. Germán pertenece al grupo de reparto y pone de ejemplo la entrega de "paquetes de Amazon o cartas del banco que se corresponden a notificaciones sobre lo que gastaron los clientes hace un mes o hace 15 días", comenta este trabajador de Correos.

Otra de las realidades que están viviendo estos días los empleados del servicio postal es que, en las oficinas, se encuentran a personas que acuden a ellas para hacer envíos nada relevantes: "Nos contaron algunos compañeros que la gente acude a las oficinas a enviar sobres de Nescafé para participar en el Sueldo Para Toda La Vida o, a modo de anécdota, una mujer que iba a enviarle cartones de tabaco a la hija que estaba encerrada en casa y para que no tenga que ir al estanco", relata Germán.

En este sentido, este empleado de Correos señala que "la gente no está nada concienciada con respecto a la alerta sanitaria. Están utilizando Correos como una excusa para salir de casa; no vienen por motivos de urgencia".

Según explica este trabajador del servicio postal, inicialmente se establecieron turnos para realizar los repartos de forma alterna, de forma que los empleados no coincidieran y no estuvieran en contacto y también se permite que, en las entregas certificadas, "podamos firmar nosotros, de forma que la persona solo nos tiene que decir el DNI; pero el problema es que seguimos yendo a las viviendas, a los pisos o casas y no tenemos ni mascarillas ni gel desinfectante? No entendemos por qué nos declararon servicio esencial. Al final, en vez de frenar el virus, con nosotros lo están extendiendo más", concluye.

Ante el decreto del estado de alarma, la empresa pública de servicio postal ha implementado nuevas medidas organizativas y protocolos de actuación. En este sentido, fuentes oficiales del servicio postal señalaron que "solo está operativo el personal estrictamente imprescindible para la prestación del servicio público".